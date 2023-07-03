基輔再遭襲擊　烏軍：俄導彈及無人機全數被擊落

烏克蘭首都基輔和周邊地區週日（7月2日）凌晨再遭俄軍襲擊，距離上次已有12天。烏克蘭空軍負責人表示，3枚來自黑海的俄軍巡航導彈和8架伊朗製無人機，已被烏克蘭防空系統全數擊落。基輔官員說，無人機碎片造成3間民房受損，1人腳部受傷。



另外，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）7月2日表示，俄羅斯部隊在烏克蘭東部前線地帶4個地區向前推進，兩軍爆發激烈戰鬥，形勢相當複雜。她承認，烏軍在南部的攻勢遭到「敵軍強烈反抗」，因此進展緩慢。

馬利亞爾表示，俄軍在阿夫季夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Mariinka）、利曼（Lyman）和斯瓦托夫（Svatove）向前推進。烏克蘭部隊則在巴赫姆特（Bakhmut）南翼的推進「略有進展」，在烏克蘭南部的別爾江斯克（Berdyansk）和梅利托波爾（Melitopol）附近也是。

與此同時，親俄的車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）表示，在克雷明納（Kreminna）瓦解烏軍一支破壞和偵察小組，6人被消滅，另有5人被俘虜。卡德羅夫指出，其中1名戰俘透露曾經在英國接受軍事訓練。