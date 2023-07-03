沙特原油自願減產延至8月　俄羅斯8月額外日減產50萬桶

沙特通訊社（SPA）7月3日稱，沙特阿拉伯除了石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）同意的現有限制措施之外，自願減產100萬桶/日的減產措施將持續到8月。



新措施7月生效。SPA援引能源部一官員說，沙特8月份產量約為900萬桶/日。這將讓沙特原油產量降至數年以來的最低水平，也會影響它的銷售，不過迄今為止油價上漲帶來的回報乏善可陳。

SPA引述消息人士指出，此次減產是沙特王國先前於2023年4月宣布的自願減產的追加措施，而自願減產將延長至2024年12月底。

沙特做出上述公布後，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）說該國計劃8月削減原油出口，以維持全球市場平衡。

他稱該國將自願在8月份減少50萬桶/日的供應，但沒提供進一步的細節。雖然這一聲明與出口量有關，但俄羅斯已承諾3月至年底，減產50萬桶/日，至950萬桶/日。

在沙特的公布發表後，阿聯酋稱OPEC+尋求市場供需平衡，避免全球庫存積累。

人們普遍預計油價2023年上漲，但加息帶來經濟方面的擔憂，油價反而呈現下跌。預計市場下半年供應仍將收緊，但包括高盛集團和摩根士丹利在內的華爾街預測機構已放棄原油價格重返每桶100美元的預期。