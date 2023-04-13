OPEC+變身反美大聯盟

4月2日，OPEC+宣佈達成減產協議，國際原油價格上漲超過了10%。大家知道，美國現在特別不希望油價上漲，主要原因是內部現在正在經受着高通脹，原油價格上漲對於美國而言是雪上加霜，外部原因不希望原油價格上漲帶給俄羅斯更多的財政收入。



為什麼美國這麼不希望減產，而OPEC+依然能夠達成協議？一句話就可以解釋，現在OPEC+裏面最重要的話事人是沙特，而我們之前的文章裏曾經講過，在過去這些年，由於政治、軍事、經濟等方面的原因，沙特跟美國的關係越走越遠，所以，OPEC+達成這個協議沒有遵照美國的意願是比較正常的。如果我們看的再細一點，會發現在未來更長的一段時間裏面，可能OPEC+跟美國在原油政策方面都會是背道而馳。

為什麼這麼講？首先在OPEC+內部，現在話語權最重的是以沙特為代表的遜尼派穆斯林，還有科威特、阿聯酋，如果我們再往下數，會看到還有什葉派穆斯林，比如說伊朗，伊朗跟美國的關係我們就不用說了，還有在拉美最大的產油國委內瑞拉，當然委內瑞拉跟美國關係也非常差，在非洲方面，在OPEC+內部，產量最大的是尼日利亞，而這兩年，受到美國在人權方面的一些打壓，所以尼日利亞跟美國的關係也不太好，OPEC+所謂的這個加號裏面，最大的產油國就是俄羅斯，俄美關係我們就更不要說了。

所以我們把OPEC+內部的結構細數一遍以後，會發現OPEC+各個堂口加在一起似乎更像是一個反美大聯盟，因此從外部來看，OPEC+達成一些跟美國背道而馳的原油政策，就不足為奇了。

沙特王儲穆罕默德（MBS）近日的外交舉措，包括與伊朗復交、促成與敘利亞和解等，對中東地區局勢，以至全球地緣政治影響力不容忽視。（Reuters）

但是從內部來看，OPEC+也存在很多問題，並不是鐵板一塊，最重要的分歧就是在沙特跟俄羅斯之間，它們之間，應該說這個宿怨由來已久。如果我們從沙特的角度來看待俄羅斯，恐怕很難跟俄羅斯取得一致的立場，主要是俄羅斯支持伊朗，而之前沙特跟伊朗的關係不好，另外，俄羅斯還支持敘利亞政府，支持巴沙爾，這和沙特之前的立場是有很大差異的。

第三個就是俄羅斯跟美國之間的緊張關係，以前沙特跟美國偏向於準盟友的關係，所以從沙特的角度，它很難跟俄羅斯取得一致立場，如果你站在俄羅斯角度來看待沙特也很難，因為我們都知道沙特以前支持過車臣，這個是俄羅斯所不能允許的，另外在前蘇聯時期，蘇聯曾經入侵阿富汗，當時沙特是出了很多的資金支持阿富汗的聖戰組織，這個當然也會讓蘇聯感覺到非常的不爽，這是非常有敵意的，當然從沙特角度我們也可以理解，因為它畢竟是穆斯林世界的一個領頭羊，所以它一定要有所表示。

但是再來回顧這段歷史，會發現裏面有兩條主線，一條實際上是沙特跟什葉派穆斯林之間的矛盾，另一條是沙特跟美國之間的盟友關係，所以導致沙特跟俄羅斯很難坐在一個談判桌上。但是現在我們看到，這兩個界限似乎都消除了，沙特作為遜尼派穆斯林的首領，它跟什葉派之間的關係前一段時間被中國給調和了，沙特跟伊朗恢復了正常的外交關係，同時我們看什葉派和遜尼派，最近一段時間在中東地區的經貿、政治、軍事往來越來越多了，更加的融合，這條主線在未來一段時間已經不是主要矛盾。

美國與沙特盟友關係生變，尤其見諸於沙特拒絕應美國要求增產石油。圖為美國總統拜登和沙特王儲穆罕默德（MBS）於2022年7月出席在吉達舉行的吉達安全與發展峰會​​ (GCC+3) 。（Reuters/資料圖片）

另一條主線，其實就是沙特跟美國之間的準盟友關係，最近這些年，其實沙特跟美國走的是越來越遠，在之前的文章裏面也曾經講過，所以，現在俄羅斯跟沙特之間的兩大障礙都已經掃清了，未來一段時間，無論是在俄羅斯跟沙特之間，還是在OPEC+內部，我們都認為可能更容易達成一致。

朋友們可能會說，OPEC+如果這麼容易達成一致，是不是未來一段時間國際原油價格會出現比較長期的快速上漲，這個我們倒不是這麼認為的，因為，OPEC+的減產協議在歷史上的作用如果想要比較大，而且持續時間比較久，一般都是在低油價狀態下，也就一般來講，在七八十美金以下的時候，這個時候OPEC+的減產協議意義就比較大，在100美元以上，基本就沒有太大的意義。

OPEC+ 於4月2日宣佈減產後，油價馬上回升至80美元/1桶水平。（tradingeconomics）

其實在去年、前年，OPEC+也曾經有過相應的一些協議，之前有朋友問過我，我就回答過這個問題，我說可能在100美元以上，其實你就基本不用看了，它的減產協議如果能維持一星期就算不錯了，本質問題是全球的經濟支撐不了100美元以上的原油價格。

當然放在今天的這個時間點上，我們還得加個「更」字。因為之前我們曾經提到過，全球的經濟現在處於衰退的區間，我們現在討論的問題主要集中在，歐洲和美國的經濟在今年的二季度到三季度到底是衰退還是加速衰退，之前大家在這個問題上，軟着陸、硬着陸討論了很久，現在出了歐美的銀行危機以後，可能偏向於硬衰退的聲音又更多了一些。

所以在今年，應該說在全球大的衰退或者加速衰退的背景下，我們對原油價格的判斷依然是一個比較偏空的，所以短期通過減產可能會有些波動，可是在未來一段時間，我們認為原油的價格依然是一個下降的趨勢。

作者: 陳洪斌，中國首席經濟學家論壇理事、鵬揚基金首席經濟學家



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