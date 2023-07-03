俄農行重返SWIFT換延長黑海糧食協議？俄媒：歐盟未提機制

俄媒7月3日引述俄羅斯駐聯合國特使加季洛夫（Gennady Gatilov）稱，俄方認為，無理由續簽7月18日到期的黑海糧食出口協議。英媒同日報道，歐盟正考慮容許俄方銀行重新連接環球金融結算系統（SWIFT），以換取延長協議。



路透社3日引述俄羅斯《消息報》（Izvestia）報道，加季洛夫稱，俄方多次延長協議，希望帶來積極變化，但目前情況令俄方認為無理由同意維持現狀。

他又指，俄方就延長協議開出的條件在執行上停滯不前，包括容許受西方制裁的俄羅斯農業銀行（Russian Agricultural Bank，俄農行）重新接入SWIFT。

俄衛網3日稱，一名瞭解糧食協議會談的消息人士向衛星通訊社表示，正在討論通過俄農業銀行創建的子公司將俄農業銀行重新接入SWIFT系統的問題，但歐盟尚未提出具體機制。

英媒：歐盟正考慮提案

英媒援引這名消息人士的話報道稱，歐盟正考慮允許俄農行創建一家子公司，讓子公司接入SWIFT支付系統，以便結算與糧食出口有關的交易，並保留糧食協議。

報道稱，歐盟曾在上週布魯塞爾峰會就此討論。3名知情人士指，歐盟正評估建議合法性、可行性，以換取俄方延長協議。

消息人士稱：「是的，正在討論這些問題，並且已有一段時間了。但沒有得到歐盟的具體機制，情況或許會在7月份明瞭，聯合國方面也在為此努力。」

克里姆林宮：希望不大

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日稱，延長協議的希望不大。他被問及歐盟正考慮提案的報道時表示，無事可以宣布。