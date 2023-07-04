英國6月高溫創紀錄　氣象局稱將愈趨頻繁

英國在6月遭遇有史以來最炎熱的天氣，英國國家氣象局警告，人為引起的氣候變化正在使高溫天氣愈發頻繁。



路透社報道，英國氣象局星期一（7月3日）說，6月的平均氣溫為攝氏15.8度，是近140年來的最高紀錄，超過了在1940年和1976年創造的攝氏14.9度的紀錄。

2022年，英國也創下了有史以來最熱的一天，氣溫首次突破攝氏40度大關，造成機場和鐵路等基礎設施的中斷，並引發了山火。

英氣象局將最新記錄描述為帶有「氣候變化的指紋」，稱氣象專家的一項研究發現，自1940年以來，英國每年6月迎來平均氣溫超過攝氏14.9度的機率至少增加了一倍。

英國氣象局氣候極端事件首席研究員戴維斯（Paul Davies）說：「除了自然變化之外，人類引起的氣候變化導致地球大氣層變暖，也增加了達到創紀錄高溫的可能性。」

本月早些時候，英國供水商東南水務公司（South East Water）在英國肯特郡（Kent）和蘇塞克斯郡（Sussex）推出了一項臨時禁令，由於高溫天氣推升人們對飲用水的需求，因此禁止用戶使用水管和灑水器。

英氣象局還說，影響北大西洋的海洋熱浪在提高英國陸地溫度方面也發揮了潛在作用，指6月的降雨量只有平均水平的68%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

