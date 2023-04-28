五一自由行注意｜熱浪席捲亞洲　印度泰國老撾高溫破紀錄

亞洲南部4月受熱浪侵襲。據印度多家媒體報道，該國連續第二年在4月出現連續極端高溫天氣。泰國與老撾亦有多處高溫打破紀錄。



《印度斯坦時報》報道稱，2023年2至3月，多個邦溫度創新高，4月更是進一步出現連續極端高溫天氣。印度政府已提前部署針對高溫的行動計劃，要求戶外工作人群避開極端高溫天氣時段開展工作，以確保勞動者身體健康和生產效率。

印度《經濟時報》稱，2022年4月同樣出現連續極端高溫天氣，導致農業產量顯著下降，水果和蔬菜產量銳減、價格飆升，用電量比2022年高出約10%，導致印度多地出現大規模停電。

2023年的熱浪天氣將成為對印度政府新的考驗，據麥肯錫諮詢公司（McKinsey & Company）估計，印度有50%的國民生產總值與農業、採礦業等戶外工作和高溫敏感行業息息相關，高溫天氣對印度經濟發展帶來的宏觀影響不可忽視。

圖為2023年2月7日，遊客在泰國曼谷大皇宮景區遊覽。（新華社）

泰國

泰國氣象部門顯示，泰國西北部達府4月14日氣溫高達攝氏45.4度，打破了2016年夜豐頌府攝氏44.6度的最高紀錄。首都曼谷曼那區22日高溫指數（綜合空氣溫度和相對濕度的指數）達攝氏54度，政府提醒當地居民避免外出，慎防中暑。

泰國農業大學農業經濟學和氣候變化專家韋薩努表示：「強烈建議當局謹慎規劃如何保護人們免受極端高溫的影響，並在未來炎熱乾燥的月份對水資源進行適當管理。」

泰國紅十字會新興傳染病健康科學中心主任提叻瓦呼籲相關方面優先為國家應對即將到來的氣候挑戰做好準備，並採取有效行動緩解氣候變化。他表示：「中暑不僅威脅到那些有極高健康風險的人，如老人和幼兒，健康的成年人也可能成為高溫相關疾病的受害者。」

老撾

老撾琅勃拉邦上週最高氣溫攝氏42.7度，萬象15日達攝氏41.4度，也創下歷史新高。老撾的空氣質素本來就受森林大火和廣泛焚燒農作物影響，持續高溫和乾旱天氣更是讓情況進一步惡化。

當地官員對《萬象時報》（Vientiane Times）表示，異常高溫可能導致土壤水分不足，農作物減產，影響政府的農業生產目標和國家糧食安全。