埃爾多安：除非瑞典停止包庇「恐怖分子」　否則不支持加入北約

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表明，瑞典一日不停止包庇被安卡拉視為恐怖分子的組織，土耳其就絕不會同意瑞典加入北約。



路透社報道，土耳其一再強調，瑞典必須對庫爾德工人黨（PKK）的支持者，以及安卡拉認定得對2016年土耳其政變負責的集團成員採取更多行動。

埃爾多安星期一（7月3日）出席內閣會議後說，土耳其要求瑞典停止庇護這兩個組織的成員。 「所有人都應該很清楚，允許恐怖分子在他們國內最重要的中心廣場舉行示威的人，不可能和土耳其建立友誼。」

近幾個月來在斯德哥爾摩舉行的示威活動中，有示威者揮舞支持庫爾德工人黨的旗幟，這個民族分離主義組織也被土耳其的西方盟友包括瑞典認定為恐怖組織。

埃爾多安說：「我們的立場、期望和承諾都很明確。我們現在捍衛的原則與去年相同。 我們只是要求他們忠於他們所簽署的協議。」

瑞典說，它維護了去年與土耳其在馬德里達成協議中的部分內容。 2022年瑞典和土耳其簽署的協議，旨在解決安卡拉關注的安全問題，包括瑞典本月頒布的一項新反恐法。但土耳其認為，庫爾德工人黨支持者仍在瑞典舉行抗議活動，瑞典的立法改變「毫無意義」。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，瑞典和土耳其將在北約本月舉行峰會前，在布魯塞爾召開高級別會議，討論瑞典加入北約的可能性。

上週，一名居住在瑞典的伊拉克公民在斯德哥爾摩最大回教堂前踩踏並焚燒可蘭經，引發多個回教國家的強烈抗議。

俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了長期採取的軍事不結盟政策，於去年一起申請加入北約。芬蘭已在今年4月正式成為北約第31個成員國，土耳其和匈牙利仍未批准瑞典的申請。

按照北約規程，北約必須取得所有成員國「一致同意」才能吸納新成員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

