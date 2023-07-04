美國半導體公司AXT向中國申請進口鎵和鍺

在中國限制半導體原材料鎵和鍺出口後，美國半導體晶圓製造商 AXT公司表示，將積極向中國申請獲得購買鎵和鍺產品的許可。



據路透社星期二（7月4日）報道，總部位於加州、在中國擁有製造設施的美國半導體公司AXT表示，其中國子公司北京通美晶體技術公司將立即着手準備申請材料，以向中國購買鎵和鍺。

AXT 行政總裁 Morris Young表示: 「我們正在積極尋求必要的許可，並努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。」

中國商務部星期一（7月3日）表示，將從8月1日起控制八種鎵產品和六種鍺產品的出口，以保護國家安全和利益。鎵用於氮化鎵和砷化鎵化合物半導體，用於電力電子產品和5G基站等。鍺還用於紅外技術、光纖電纜和太陽能電池。全球80%的鎵和鍺由中國供應。

AXT表示，今年第一季度從中國購買的砷化鎵和鍺基板產品用於其消費、汽車、顯示器和工業應用中，給該公司貢獻了約430萬美元的收入。

美國NBC曾報道AXT與中國軍工巨頭公司中國電科有緊密關係。 AXT據報是中國電科集團旗下一家半導體公司的供應商，但不清楚具體是哪一家。據美國之音的報道，2021年，AXT在加州總部只僱用了28人，而在中國僱用近1400人。

傑富瑞分析師在一份報告中說，限制鎵和鍺出口是中國在美中科技戰爭中第二個、也是更大的一項對策。北京此前5月份禁止了中國企業從美國存儲晶片製造商美光公司購買產品。

本文獲《聯合早報》授權轉載

