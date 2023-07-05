美媒：拜登政府擬限制中國使用雲端運算服務　或窒礙訓練AI大模型

美國傳媒7月4日引述知情人士指，拜登（Joe Biden）政府計劃堵塞晶片出口的漏洞，限制中國企業使用美國的先進雲端運算服務，以防止中國用以訓練各類AI大模型。假如措施生效，勢導致美中關係進一步緊張。



《華爾街日報》報道，美國商務部可能在未來數週公布有關措施，屆時或要求亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）等美國雲端服務供應商在向中國客戶提供使用先進人工智能晶片的雲端服務時，需先要獲美國政府批准。

報道提到，該措施是華府去年10月實施的擴大半導體出口政策的一部分，亦被視為堵塞重要漏洞的手段。有國家安全分析人士曾警告，中國的人工智能企業或透過使用雲端服務時，繞過華府現有的出口管制。這些服務容許客戶在沒有採購出口限制清單上的產品如晶片等，可以獲得強大的運算能力。

華府的新措施或將出口限制政策擴大至半導體及設備製造商以外範圍。美國多間雲端服務商之中，亞馬遜網上服務（AWS）及微軟的Azure都有在中國發展，因此它們可能成為新措施首當其衝的受害者。

目前美國商務部、微軟或亞馬遜都未有回應報道。