媒體：華府限制中企使用「美國雲」　或重創台灣雲服務器供應鏈

俄衛網5日引述美媒報道稱，美國拜登政府正在準備限制中國企業使用美國雲計算服務。台灣「中時新聞網」分析稱，由於亞馬遜、微軟AI服務器多交由廣達、緯穎、英業達、鴻海代工，美國此舉恐重創台灣服務器供應鏈。



中國商務部、海關總署7月3日晚發布公告，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經中國國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。滿足相關特性的物項，未經許可，不得出口。公告自2023年8月1日起正式實施。

引述《華爾街日報》7月4日報道，美國政府可能會要求亞馬遜、微軟等美國雲服務提供商在向中國公司提供使用先進制程AI晶片的雲計算服務之前，必須先獲得美國政府的許可。美方還在考慮限制中國雲服務提供商在美國的活動，比如阿里巴巴和騰訊。

台媒表示，微軟雲平台Azure和亞馬遜雲平台AWS居全球雲服務提供商（CSP）領導地位，美方新措施一旦實施，恐衝擊台廠服務器供應鏈。

目前亞馬遜服務器由廣達代工，微軟服務器則分散訂單給廣達、緯穎、英業達和鴻海。