法國騷亂｜馬克龍擬加強監管社交網絡　未來遇危機不排除部份斷網

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，法國持續多天的騷亂「高峰期」已過去，但在未來幾週仍須保持謹慎。他承諾將向受騷亂影響的城市提供財政援助，加快重建工作。



新華社報道，馬克龍星期二（7月4日）在總統府愛麗舍宮接見受騷亂影響市鎮官員時說，當務之急是恢復國家秩序。政府將提出「緊急法」草案，加快騷亂後的重建工作，特別是修復被毀壞的建築物、街道設施和公共交通設施。

他還承諾向受騷亂影響的城市提供財政援助，用於修復道路、市政設施和學校。

馬克龍說，政府正在考慮加強社交網絡的監管措施，未來「不排除在發生危機時切斷社交網絡的可能性」。他說，必須「打鐵趁熱」，政府將在夏季敲定「實際可行的方案」。

但住家遭鬧事者破壞的拉伊萊羅斯市（L'Haÿ-les-Roses）市長讓布蘭（Vincent Jeanbrun）說，「我來這裏，是希望總統給我們一個願景，給我們指引一個方向。我不是來參加團體心理治療。」

法國司法部星期二晚宣布，自6月30日起共逮捕3,625人，其中1,124人是未成年人。法國司法部長迪蓬-莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）7月1日告訴媒體，未成年人佔了鬧事者的很大比例，政府要求家長肩負起責任。

法國內政部說，星期一晚至星期二凌晨，騷亂和暴力事件大幅減少，警方逮捕了72人。

6月27日，在法國上塞納省（Hauts-de-Seine）楠泰爾市（Nanterre，巴黎市郊城市），一名警員截停一輛汽車時開槍，駕車的17歲北非裔少年身亡。事件引起法國各界強烈反應。6月28日晚開始，法國多個城市開始出現不同程度的騷亂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

