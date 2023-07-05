法國騷亂｜馬克龍稱騷亂高峰已過　未成年示威者家長或罰款

法國17歲阿爾及利亞裔少年納埃爾（Nahel M）6月27日遭警員近距離射殺，全國多地連續數天爆發示威與騷亂。總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月4日與302名市長開會，他稱騷亂高峰期已過，政府將出台一項緊急法，加快對受損設施的恢復及重建。另有消息稱，馬克龍考慮向未能管束子女的父母罰款，加快處罰程序。



法國司法部表示，自6月30日以來，近4,000人涉及騷亂被捕，當中超過1,200人未成年。法國媒體報道，馬克龍3日在巴黎會見警員時透露，擬對破壞公物或參與搶劫的未成年人快速處置，方法是向未能管束他們的家長罰款。「我們需要找到一種方法，從經濟上輕鬆地制裁這些家庭。」他上週曾表示，「讓他們呆在家裡是父母的責任。」

總理博爾內（Elisabeth Borne）也稱，未成年騷亂者的父母應被罰款，並接受有關父母責任的培訓，司法部長將發出這方面的指令。

根據法國的《刑法》規定，若家長在缺乏正當理由下未能履行法律義務，並危及子女健康、安全、品德和教育，最高可罰款3萬歐元及判囚2年。

另外，馬克龍4日表示將出台一項緊急法，加快重建受損建築物和基礎設施。據估計，要修復騷亂造成的損失，將耗資超過10億歐元，當中包括5,000多輛汽車受損、200家商店被洗劫，以及300家銀行分行和250家煙草店被破壞。