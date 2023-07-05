伊朗加入上合　專家：中方強調不結盟避免引起印度反彈

上海合作組織在瓦格納兵變後首次舉行元首會議，中國國家主席習近平在會上致辭時強調上合組織結伴不結盟的夥伴關係，並呼籲各國高度警惕外部勢力在本地區煽動新冷戰、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動顏色革命。受訪學者分析，北京正試圖掃除外界對於中國通過上合組織拉幫結派的疑慮。



上海合作組織成員國元首理事會會議周二（7月4日）通過視頻方式在印度舉行，會議接受伊朗為正式成員國，並簽署白羅斯加入上合組織義務的備忘錄。

上合組織2023年7月4日舉行視像峰會，由印度主辦，多國領導人參與（Reuters）

伊朗多年來因發展核武器項目受到西方制裁，在中美關係遇冷的背景下，中國、俄羅斯和伊朗抱團的形勢持續受到西方國家關注；中國則在俄烏戰爭後，着力避免被西方劃入俄羅斯陣營。

據新華社報道，習近平以視頻方式在會上致辭時強調，上合組織構建起對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係，壯大了維護世界和平穩定的進步力量。

此前，上合組織的八個成員國為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度和巴基斯坦，伊朗加入成為第九個成員國。

部分成員國之間長期存在緊張關係，中印的邊境摩擦懸而未決，上月又傳出兩國互相驅逐駐站記者的消息；印度和巴基斯坦兩國外長今年5月也在上合組織會議就克什米爾問題激烈交鋒，讓上合組織內部團結的問題受到關注。

印度總理莫迪今年6月首次對美國進行國事訪問，釋放出美印加強合作的信號。同月，印度把原定於線下舉行的上合組織成員國元首理事會會議改為線上舉行，這也意味着各成員國元首不會在會議期間進行面對面的雙邊會晤。

習近平敦促上合組織成員國加強戰略溝通和協作，以對話消彌分歧、以合作超越競爭，切實尊重彼此核心利益和重大關切，堅定支持彼此實現發展振興。

俄羅斯總統普京於7月4日在克里姆林宮線上出席上海合作組織領導人峰會，也是發生「瓦格納兵變」後，普京首次在國際場合露面。(克里姆林宮/路透社）

兵變後普京首次線上國際場合露面

這是上合組織成員國元首在俄羅斯瓦格納兵變後首次線上會面，也是俄羅斯總統普京首次在國際場合露面。

習近平提醒各國從地區整體和長遠利益出發，獨立自主制定對外政策，高度警惕外部勢力在本地區煽動新冷戰、製造陣營對抗，並且堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動顏色革命，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

在經濟方面，習近平呼籲各國聚焦務實合作，加快經濟復甦，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脱鈎斷鏈」，加強高質量共建一帶一路同各國發展戰略和地區合作倡議對接，並且擴大上合組織國家本幣結算份額。

另據法新社報道，普京在會上致辭時稱：「俄羅斯正在且將繼續抵抗外部壓力、制裁和挑釁。」普京也表示，感謝上合組織成員國，「對俄羅斯領導人保護憲法秩序和公民生命安全的行動表達支持」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）於2023年7月4日通過線上出席上海合作組織國家元首理事會第二十三屆峰會。（Reuters）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員潘睿凡（Raffaello Pantucci）接受《聯合早報》訪問時分析，伊朗和白羅斯加入上合組織的意義不在於把上合組織變成和歐美組織實力相當的國際機制，而是要在中國和俄羅斯提倡的、以非西方國家為核心的國際秩序中，強化上合組織的核心地位。

台灣的中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛受訪時說，北京目前謹慎地試圖掃除外界對於中國通過上合組織拉幫結派的疑慮，上合組織中還有一個關係較為尷尬的印度，因此習近平強調上合組織結伴不結盟的夥伴關係，也希望由此避免引起印度的反彈。

王智盛指出，「上合組織似乎逐漸地形成以歐亞大陸板塊為主體，對抗北約或美日印澳四國安全對話（Quad）的氛圍」；下來值得觀察的是，上合組織是否進一步向阿拉伯世界國家擴員。