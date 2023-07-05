數據看俄烏：開戰一年半，外國企業真有退出俄羅斯巿場了？

俄烏戰爭開始後，包括IKEA、麥當勞、可口可樂在內的許多大型歐美企業宣布退出俄羅斯市場，但多個研究顯示，在俄羅斯運營的逾千家外資企業中，僅有少數完全撤出俄羅斯。俄烏戰事開始近一年半，許多西方企業礙於撤資的官僚障礙、財務損失等留守俄羅斯，有的試圖遷址至周邊國家，令一些中亞國家「漁人得利」。



由基輔經濟學院（KSE）進行的研究追蹤了3329家外國公司，當中只有254家公司已經退出俄羅斯（7.6%），1381家企業仍然在正常運營。瑞士聖加侖大學今年1月發佈的研究指，在約1400家歐盟及七國集團企業中，只有約8.5%、即120家公司出售至少一間在俄羅斯的子公司（截至去年11月底）。

負責研究的學者Niccolò Pisani及Simon Evenett表示，離開的西方企業僅佔在俄羅斯開展商業活動的歐盟和G7企業稅前總利潤的6.5%；與留守的公司相比，那些經已撤出市場的公司往往盈利能力較低，且員工人數較多，這令人質疑西方企業是否真的願意與俄羅斯脫鈎。

然而，去年被廣泛引用的耶魯大學研究結果則「樂觀」得多：包括來自中國、印度等國家在內的逾1500間外資企業中，有多達33%（即526家）已經完全停止在俄業務，另有32%則暫停全部或大多數在俄業務。

部分撤離

來自併購諮詢公司The1的Mark Dixon對《華盛頓郵報》表示，有很多公司因為公開宣布會撤資，令人們以為它們已經退出，但事實上許多公司只停止了部分業務、或者未能履行離開的承諾。

據路透社今年3月底的報道，IKEA雖然在戰事開始後幾天內便在俄停止銷售和生產活動，但其母公司INGKA Group在俄羅斯擁有的14家大型購物中心仍在運營；可口可樂集團宣布停止在俄生產和銷售，但幾個月后，集團的10家工廠仍在運營，生產「俄版」可樂（Dobry Cola）及其他果汁類飲品。

俄羅斯媒體RBC援引分析公司Prodazhi.rf的数据稱，今年1月至2月俄羅斯最受歡迎的兩個可樂品牌是Dobry Cola，其次仍是可口可樂（從鄰國進口），兩者合共仍佔同類產品總銷量近半。

此外，其他一些停止在俄銷售的西方企業如Mercedes、BMW、Apple等的產品仍然通過灰色市場在俄銷售，不少經哈薩克等中亞鄰國流入俄羅斯。據莫斯科智庫Avtostat，今年1月俄羅斯汽車市場中，水貨佔所有售出整車的8%，數量在幾個月內從每月幾百輛增加到4,000至5,000輛。

中亞國家漁人得利

受到在俄外資撤離、水貨需求的影響，中亞國家也從中獲利。據日經亞洲（Nikkei Asia）報道，離開俄羅斯的企業越來越多地將目光投向中亞。阿塞拜疆媒體Report.az引述專家報道稱，由於俄語在當地的普及、低廉的搬遷成本，許多IT公司正積極將員工轉移到哈薩克和烏茲別克。俄羅斯報紙Vedomosti則報道，蘋果公司已將其在俄羅斯的許多工人轉移到吉爾吉斯。

哈薩克政府正在積極引入考慮遷出俄羅斯的企業。當地媒體引述該國外交部副部長Almas Aidarov稱，政府已經向401家企業發出邀請，截至5月底，有67家企業同意將業務轉至哈薩克，包括美國叫車服務運營商inDrive、軟件工業公司霍尼韋爾（Honeywell）、澳洲鐵礦石開採商Fortescue、及日本貿易公司丸紅（Marubeni）等在內的25家則已經完成搬遷。

歐洲復興開發銀行（EBRD）今年的一份報告指出，中亞受益於高能源價格，俄羅斯企業遷移及勞動力、資本和匯款流入的增加，以及通過中間商的貿易增加，毗鄰俄羅斯、連接歐洲的這些油氣出口國將迎來快速經濟增長。實際GDP在中亞國家中增長最多的是塔吉克（8%），吉爾吉斯和蒙古（各7%），土庫曼和烏茲別克（各6.5%），而哈薩克的預期增長將是3.5%。