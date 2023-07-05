中國限制半導體材料出口　全球多家下游企業尋求穩定供應

中國星期一（7月3日）宣佈對半導體原材料鎵和鍺實施出口管制後，全球多家產業鏈下游企業迅速做出反應，尋求原材料的穩定供應，韓國與台灣則分別回應稱，短期內所受影響有限。



綜合路透社與彭博社報道，在中國宣佈最新出口管制後，美國半導體晶圓製造商AXT公司稱，其中國子公司北京通美晶體技術公司將立即着手準備申請材料，以向中國購買鎵和鍺。

AXT首席執行官莫里斯·楊（Morris Young）稱，公司正在積極尋求必要的許可，並努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。一家中國鍺生產商表示，他的公司收到了來自歐洲、日本和美國買家的數次詢問，希望在出口管制生效前儲備這種產品，但買家也預計，獲得出口許可證可能需要長達兩個月的時間。

在中國宣佈對鎵和鍺出口管制後，這家鍺生產商的中國國內市場和出口市場的報價，分別上漲到每公斤1萬元人民幣（10,804港元）和每公斤1,500多美元（約11,763港元）。

中國商務部星期一宣布，將從8月1日起控制八種鎵產品和六種鍺產品的出口，以保護國家安全和利益。

鎵和鍺在晶片製造中有着廣泛而重要的應用，全球80%的鎵和鍺由中國供應。在中美技術競爭加劇之際，中國此舉被認為是對美日荷對半導體設備出口管制的反擊，將加劇與美國的貿易摩擦，並可能對全球供應鏈造成更多破壞。

中國外交部發言人毛寧周二（4日）在發布會上說，中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。

針對中國這一出口管制，韓國產業部一名官員稱，這對韓國的短期影響有限，韓國政府的庫存和替代供應將抵消這一影響。

台灣經濟部長王美花星期二則稱，大陸出口的為初級原料產品，還要到美國、日本去做精煉，台灣進口的是精煉後原料，因此短期內對台灣影響不大，但長期管制會在國際市場上造成什麼影響，如價格波動或是供需問題，台灣經濟部會持續密切關注後續情形。

歐盟使用的鎵有71%進口自中國，鍺則有45%進口自中國。

彭博社分析稱，歐盟委員會可能會將中國的新出口限制訴至世界貿易組織（WTO) 的爭端解決機制，不過，這樣的爭端可能需要耗時數年才能在WTO功能失調的爭端解決機構得到處理。此外，中國聲稱這一措施是出於國家安全考慮，它可能會利用WTO的一個漏洞，即允許政府採取「其認為對保護基本安全利益有必要的行動」。

布魯塞爾研究所研究員西蒙娜·塔格里亞皮特拉分析說，中國此舉明確提醒人們，在這場比拼中誰佔上風，殘酷的現實是，西方至少需要10年時間才能去除中國礦物供應鏈的風險，這的確是一種不對等的依賴關係。