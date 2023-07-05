北京將限制半導體材料鎵鍺出口　歐盟質疑無關安全　日韓台關注

中國商務部7月3日稱，自8月1日起限制8種鎵產品和6種鍺產品的出口，以保護國家安全和利益。歐盟委員會7月4日表達關注，並質疑北京此舉與安全無關。日本、韓國、台灣也關注北京的決定。



歐盟委員會發言人7月4日表示，歐盟委員會擔心，北京的出口限制措施與保護全球和平及穩定的需要、以及北京履行國際條約規定的防擴散義務無關。

歐盟委員會正評估北京的出口限制措施對全球供應鏈、以及歐洲產業的潛在影響。委員會呼籲北京根據世界貿易組織（WTO）的規則，將出口管制限制在「明確的安全考慮」範圍內。

韓國

韓國產業通商資源部產業政策室室長朱泳俊7月4日主持產業供應鏈檢查會議，討論北京的出口限制措施對韓國供應鏈帶來的影響。

韓聯社網站7月4日稱，朱泳俊說，預計北京的措施對供需格局帶來的短期影響有限，但暫未知有關措施將持續多久，而且北京的限制出口品範圍或進一步擴大，韓國將嚴密檢視有關動向，迅速採取應對措施。

報道指，韓國為避免半導體等主要產業生產受拖累，將提升應對力量，包括挖掘替代進口來源地、增加儲備，研發高度依賴特定國家的產品替代物和科技等。

半導體：圖為2022年9月16日，在台灣新竹展出的電路板。 （Getty）

日本

日本經濟產業大臣西村康稔7月4日在記者會上表示，未來會再確認北京的措施意圖。日本5月宣布加強先進半導體製造設備出口管制措施 ，西村康稔指，他暫未知北京的措施是否與日本的措施有關。

他稱若有國家對日本採取不公平措施，包括被世界貿易組織規定的國際規則定義為不公平的措施，日本會根據規則作出適當反應。

半導體：圖為2011年3月23日，在美國加州展出的三星平板電腦電路板。（Getty）

台灣

台經濟部長王美花7月4日稱，北京的鎵產品和鍺產品確實生產量和出口量也大，北京所做的只是初級原料產品出口，之後還要到美國、日本去精煉，而台灣則是從精煉部份進口，因此北京的措施短期內對台灣影響不大。

她表示，北京的措施長期會在國際市場造成甚麼影響，包括價格波動以及供應上的影響，台方會就此密切注意後續發展。