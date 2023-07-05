晶片大戰｜中國管制半導體原材料鎵、鍺出口　一文睇清5大重點

中國宣布8月起管制半導體原材料鎵、鍺出口，反制西方的晶片圍堵。美國財經媒體CNBC整理，關於鎵、鍺兩種關鍵戰略金屬的五大重點。



一、鍺和鎵是什麼？

鍺和鎵在自然界中不以單獨的元素形式存在，通常是精煉其他金屬的副產品。鍺是一種銀白色金屬，是鋅在冶煉過程中產生的副產品。銀色金屬鎵質地柔軟，是鋁土礦和鋅礦石加工的副產品。

二、鍺和鎵的用處是什麼？

鍺和鎵都是半導體的關鍵材料。鍺的用途廣泛，常用於製造太陽能產品和光纖。鍺金屬對紅外線透明，可應用於夜視鏡等軍事設備，含鍺太陽能板可用於太空事業。鎵則被用來製作化合物砷化鎵，可用於製作行動電話、衛星通訊等的射頻晶片。

中國管制半導體原材料鎵、鍺出口。（vcg）

三、哪些國家生產這些金屬？

據「關鍵原料聯盟」（Critical Raw Materials Alliance）數據，全球60%的鍺和80%的鎵在中國生產。而砷化鎵生產過程複雜，全球僅有少數企業能夠產出。

四、中國為何要對這兩種金屬實施出口限制？

自2019年來，中美科技貿易戰不斷升級。美國利用貿易黑名單和全面出口限制，阻止中國取得關鍵技術零組件和半導體或晶片。中國曾於今年5月將美國半導體大廠美光科技公司列為「重大安全風險」。目前，中國正尋求在其擁有一定優勢的領域展開反擊，即對鎵、鍺等半導體重要原料實施出口管制。

2023年6月30日，上海，中國國際半導體設備製造展覽會，參觀者了解ASML光刻機。（vcg）

中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。

五、中國管制出口的影響有多大？

歐亞集團（Eurasia Group）在報告中說：「這是警告，而非致命一擊。」報告同時稱：「這些最新措施的影響範圍較為有限，雖然新規要求中國出口商必須申請許可證，但未自動禁止向特定國家或終端用戶出口。」

歐亞集團指，根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）資料，德國2022年進口6000萬美元的鍺，歐洲聯盟進口1.3億美元的鍺。根據政府數據，美國2022年進口了500萬美元的鎵和2.2億美元的砷化鎵。

光刻科技領頭羊荷蘭光刻機企業阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）在中國國際半導體展（Semicon China）設置攤位。（Reuters）

歐亞集團稱，美國和歐洲並不需要大量進口這些原料。其他國家也能生產這些金屬，如比利時、加拿大、德國等可生產鍺，日本、韓國等可生產鎵，這些金屬也有潛在替代品。

歐亞集團表示：「這是一次警告，目的在於提醒美國、日本和荷蘭等國家，中國有報復性選項，進而阻止這些國家對中國取得高端晶片和工具施加進一步限制。」