馬克龍訪問巴黎警察總部　警員建議對參與騷亂年輕人處以罰款

綜合法國《巴黎人報》、《自由南方報》等當地時間7月4日報道，3日晚法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）突訪巴黎警察總部，向連日來負責控制騷亂的警方表達支持和慰問。



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法媒報道，當天行程是自當地時間6月27日全法騷亂發生以來法國總統馬克龍首次出訪，這次安排並未提前宣佈。

7月3日深夜，他與法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）一同前往巴黎第17區警察局和巴黎警察局總部，向警察和憲兵表示感謝和慰問，「這是國家支持你們的信心和決心的信號，我們欣賞你們的專業精神和高標準，我們與你們同在。」

報道稱，馬克龍手裏拿着啤酒，一邊和警察們交談。

圖為7月4日，馬克龍在愛麗舍宮與受示威騷亂影響的市長及官員會面。（Reuters）

期間一位警察向他抱怨：「現在，但凡有事情發生，哪怕只是一場足球比賽，我們都知道會有這樣（騷亂）的結局，他們會趁機砸爛一切。至於我們，已經嚇唬不到他們了。」

「那我呼籲父母要負起監管責任會對這種情況帶來改善嗎？」馬克龍這麼問道，但得到了否定的答案，「遺憾的是，並沒有。」

他緊接着問「那孩子們現在都聽誰的話呢」，卻得到了一個更出人預料的答案，「毒販，我的總統先生。事實上，這兩天是他們在要求示威者冷靜點，因為這些騷亂已經妨礙到他們做生意了，毒品生意已經有一個禮拜沒有開張了。」

另一名警察也接話稱，現在他們去別人家裏逮捕那些未成年孩子時，看到他們的父母窩在扶手椅上，坐在用毒資買來的大電視前都不再感到驚訝。

法媒描述稱，馬克龍聽聞後「難掩滿臉困惑」，隨後「沮喪」地承認了現狀，同時強調法國政府「從未像過去15年那樣為社區做過如此之多的努力」。

法媒報道稱，警察們隨後向馬克龍建議對參與騷亂的未成年人處以罰款，這是他們認為唯一有可能奏效的解決辦法。

馬克龍雖然表現得很謹慎，但沒有拒絕這一提議，「我們需要找到一種在經濟上比較容易操作的，懲罰這些家庭的方法」，「這算是（他們）第一次犯錯應該付出的最低的代價」。

據《巴黎人報》此前報道，法內政部長達爾馬寧曾披露被逮捕騷亂者的平均年齡為17歲，年紀最小的只有12、13歲。法司法部5日最新數據顯示，自6月30日起共逮捕了3915人，其中1244人是未成年人。

馬克龍此前在講話中曾指責社交媒體和電子遊戲在此次事件中起到了煽動民眾情緒的作用，尤其是對未成年人。他敦促家長擔負監管責任禁止孩子上街參加示威活動，同時要求社媒平台刪除敏感內容。

馬克龍說，「父母有責任讓他們（參與騷亂的青少年）待在家裏」，而「代替父母行事不是國家的職責」。

法司法部長莫雷蒂也警告稱，騷亂人群的年輕化令人擔憂，未成年騷亂者的父母也可能被追究責任，雖然他們可以在涉事孩子造成損害後支付賠償金，但如果不履行應盡責任，這些家長仍可能面臨兩年監禁和3萬歐元罰款。