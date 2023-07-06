英國27歲遊客羅馬鬥獸場牆上刻字　闖禍後道歉：不知它如此古老

27歲英國遊客迪米特羅夫（Ivan Dimitrov）6月底赴意大利旅遊時，竟在羅馬鬥獸場牆壁上塗鴉，片段在網絡熱傳，他面臨罰款與有可能監禁。他寫給羅馬市長的道歉信於7月5日公開，他稱事後才知道這歷史遺跡是如此古老，對此感到十分尷尬。



迪米特羅夫在信內稱，他想就損害遺跡一事，向意大利人和全世界表達衷心和真誠的歉意。

他讚揚守護羅馬鬥獸場的人，指他們充滿奉獻、關懷和犧牲精神，然後指自己現在才意識到所犯罪行的嚴重性，「十分尷尬的是，直到發生令人遺憾的事情後，我才知道這座遺跡的古老。」

在社交網絡流傳的影片顯示，一名男子6月23日在有近2000年歷史的羅馬鬥獸場，以鑰匙在磚牆上刻下了他和女友的名字，即「Ivan + Hayley 23」字眼。

片段在網絡熱傳後，意大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）26日發聲明譴責男子行程，指他對「世界上最著名的地方之一」造成破壞，是「非常嚴重、不值得，極康不文明的表現。」 意大利警方在5天後找到片內男子，即迪米特羅夫。

羅馬鬥獸場建成於公元後80年，是羅馬帝國最大的圓形劇場，曾用於舉辦角鬥士戰鬥、處決和動物狩獵，如今是意大利最受歡迎的旅遊景點。這座建築曾多次遭受破壞，近年來至少有數十名遊客在磚牆留字，又或試圖偷走石頭碎片而被捕。

迪米特羅夫將面臨最高1.5萬歐元罰款，以及最高5年監禁。