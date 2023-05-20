杭州2乘客與司機爭執後「賴」網約車上逾24小時　更疑車內如廁

浙江杭州一名王姓女網約車司機周五（19日）在派出所門口拍片，控訴兩名乘客在自己的車內「賴車」約30小時，影響其運營和正常生活，引發網民關注。據了解，事件的原因僅是因為上車地點引致。周六（20日），警方已對兩名乘客行政拘留7日。



事發於周三（17日）下午，由於兩名乘客叫車的地點不能停車，王女遂商議在距離上車地點20米處等乘客，結果乘客上車後大吼大叫，她於是決定取消訂單。詎料，乘客卻「賴」在車上，拒絕下車，且時間超過24小時，即使警方前來調解勸說5小時仍未果。

王女表示，乘客在周三下午約2時上車，但一直到翌日晚上10時14分，她才回到家。周五早上8時多，她發現乘客已不在車上，她粗略計算，乘客大約在車上待了35小時。另外，她透過附近民眾得知乘客曾在車上點外賣，更懷疑他們曾在車內上廁所，「車上有一股尿味」。

王女稱，自己開網約車已有近兩年，還是首次遇到這類事件；目前自己仍未能恢復正常工作，車已被送檢查看是否出現內飾損壞等，「他們在車上時，下雨了，我讓他們關窗，他們也不關」。

另經粗略估計，她每日營業額在500元（人民幣．下同）左右，因此3天無工開下，相當於損失約1500元。雪上加霜的是，她還因「存在快速完單行為」被網約車平台扣減20服務分，她希望平台可以撤銷此次嚴厲的處罰。

王女強調，她要維護自己的權益，除了把車清理乾淨，還要求當事人當面賠禮道歉，賠償其損失。杭州市公安局西湖區分局則調查是否涉嫌尋釁滋事。

至周六，杭州警方已對兩名乘客行政拘留7日。根據《行政處罰決定書》顯示，兩乘客因與王女發生司乘糾紛，長時間佔用該車不肯下車，經公安機多次出警並告知救濟途徑後，仍拒不下車。根據 《中華人民共和國治安管理處罰法》 第三十六系第（三）項之規定，決定給予上述處罰。

王女表示，民警告知，關於她提出的索賠、道歉問題，將在行政拘留結束後，由警方再次進行調解，若調解無果，將走法律程序。