耶倫訪華｜美國官員：她將提中國「不公平做法」　限制鎵鍺出口

彭博社稱美國財長耶倫（Janet Yellen）7月6日下午抵達北京，展開4天的訪華行程。路透社6日引述美國高級官員稱，她將與中國國務院總理李強，以及中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴等官員會面。



官員稱，她與中國的談判將並非徒勞，這在兩國有分歧時溝通更加重要。美國已明確表示不支持中美經濟脫鈎。美方希望進行「坦誠且富有成效」的對話，為未來的溝通奠定基礎。

路透社引述這位官員稱，中國不公平的經濟操作，損害美國企業和工人的利益。耶倫將在會面中提及中國「不公平做法」，包括最近針對美國公司的懲罰性行動以及市場准入障礙。

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高官稱，預計她將與中方討論有關鎵、鍺的出口限制措施。官員稱，中國的舉動「讓我們感到擔憂」，這就是為什麼需要有多元化供應鏈的例子。

中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。

這位美國官員稱，各方都必須遵守主權債務圓桌會議上做出的承諾。美方將贊比亞債權人協議視為與中國「持續接觸」結出碩果的例子。

▼圖為耶倫乘專機抵達北京首都國際機場後走下舷梯，與在場迎接她的人握手：