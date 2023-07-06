耶倫訪華｜美國官員：她將提中國「不公平做法」 限制鎵鍺出口
撰文：許懿安
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彭博社稱美國財長耶倫（Janet Yellen）7月6日下午抵達北京，展開4天的訪華行程。路透社6日引述美國高級官員稱，她將與中國國務院總理李強，以及中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴等官員會面。
官員稱，她與中國的談判將並非徒勞，這在兩國有分歧時溝通更加重要。美國已明確表示不支持中美經濟脫鈎。美方希望進行「坦誠且富有成效」的對話，為未來的溝通奠定基礎。
路透社引述這位官員稱，中國不公平的經濟操作，損害美國企業和工人的利益。耶倫將在會面中提及中國「不公平做法」，包括最近針對美國公司的懲罰性行動以及市場准入障礙。
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高官稱，預計她將與中方討論有關鎵、鍺的出口限制措施。官員稱，中國的舉動「讓我們感到擔憂」，這就是為什麼需要有多元化供應鏈的例子。
中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。
這位美國官員稱，各方都必須遵守主權債務圓桌會議上做出的承諾。美方將贊比亞債權人協議視為與中國「持續接觸」結出碩果的例子。
▼圖為耶倫乘專機抵達北京首都國際機場後走下舷梯，與在場迎接她的人握手：
美國財長耶倫此行將與中國官員會面？
根據美方較為詳細的新聞稿，耶倫此行將同中國高層官員討論「負責任管理雙方關係、在關切領域上直接溝通，以及合作應對全球挑戰」等重要事項。此前，耶倫本人亦表明希望能藉此行與接替劉鶴主管經濟的國務院副總理何立峰建立個人關係。不過，耶倫此行將會與哪些中方官員見面的具體安排則未有公布。
此行是耶倫（Janet Yellen）第一次訪華？
不是。這確定她上任美國財政部長後首次訪華，但並非她首次訪問中國。她在擔任三藩市聯儲銀行行長期間，與中國官員有定期接觸。她2014年至2018年期間擔任聯儲局主席時，在國際會議上與中國人民銀行官員會面。