蔡英文晤加拿大議員團　盼加方支持台灣加入CPTPP

台灣總統蔡英文7月6日上午會晤訪台的加拿大國會議員訪問團，她表示期盼透過台加簽署投資促進暨保障協議（FIPA），持續加強經貿合作關係，也希望加拿大持續支持台灣加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。



加拿大保守黨籍議員蘭茨曼（Melissa Lantsman）率領跨黨派的議員團訪問台灣，其他成員包括自由黨籍的阿里亞（Chandra Arya）、魁北克集團（Bloc Quebecois）的瑪麗萊娜·吉爾（Marilene Gill）等。

這是今年第2個訪台的加拿大國會議員訪問團，蔡英文表示加拿大在新「印太戰略」中，展現出對台海和平穩定的重視，提及將持續加強和台灣的夥伴關係，她感謝加拿大的支持。

她談到雙方在年初共同宣布啟動台加「投資促進暨保障協議」的談判程序，期待透過這項協議的簽署，持續加深經貿合作關係。

台灣總統蔡英文2023年7月6日上午會晤訪台的加拿大國會議員訪問團（台灣政府網站）

蔡英文又指，台灣與加拿大在經濟領域具有高度互補性，加拿大不僅是CPTPP中非常重要的成員，也是明年度的主席，她稱台灣已經做好準備，包括完善法規以遵守高標準的國際經貿規範，她希望加方持續支持台灣加入CPTPP。

台方引述蘭茨曼表示，他們期盼「投資促進及保障協議」可以盡快完成簽署，並由加拿大部長級官員訪台簽署，又指訪問團成員之一的庫珀（Michael Cooper）在議會提出加強台加關係的法案。