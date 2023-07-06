王毅晤河野洋平　稱日本近年在台灣問題現消極動向

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅7月6日在北京會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平，他指日本近年來在台灣問題上出現一系列消極動向，有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，他稱「這很荒謬，也很危險，日本各界應高度警惕」。



中國外交部指，王毅表示今年是中日和平友好條約締結45週年，兩國關係處在新的關鍵節點，他指中國有句蘊含東方哲理的話叫守正創新，對中日關係而言，守正就是堅守四個政治文件確定的原則，鞏固兩國關係健康發展的政治基礎，以史為鑑、面向未來，堅持走和平發展道路。

他又指創新就是在守正基礎上，構建契合新時代要求的中日關係，排除外部干擾，落實好互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識，共同維護亞洲來之不易的和平穩定局面。

他稱日本近年來在台灣問題上出現一系列消極動向，有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，認為這很荒謬，也很危險，日本各界應高度警惕。他希望河野洋平和日本國貿促發揚優良傳統，堅定合作信心，反對「脫鈎斷鍊」，為中日關係改善發展作出新貢獻。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）7月6日在北京會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平（左）（中國外交部）

外交部引述河野洋平表示，日中關係走過漫長歷程，合作為雙方都帶來利益，兩國實現邦交正常化時的震撼和驚喜，令他終生難忘，又指過去的歷史不應被淡忘，當年的情懷應當得到傳承，做出的承諾應當得到堅守。

他稱放眼長遠，就能找到克服困難的辦法，企業界普遍不認同將經濟問題政治化，「脫鈎斷鍊」不符合任何一方利益，他指此次訪華，中國的發展勢頭和活力讓人耳目一新，雙方應為推動日中關係改善發展和亞洲合作作出共同努力。