耶倫訪華第二天行程：今午晤李強及劉鶴

美國財政部長耶倫（Janet Yellen，又譯葉倫）7月7日下午4時30分與中國總理李強會談。在此之前，耶倫將與中央財經委員會辦公室主任劉鶴會面，討論各自的經濟和全球經濟前景。



彭博社引述美國財政部聲明，耶倫7日中國會見美國商界成員，下午4時30分與李強會談。

聲明還稱，耶倫晚上將出席由中國金融40人論壇（CF40）主辦的晚宴。

另據中國財政部網站7日發布的聲明，財政部負責人說，經中美雙方商定，她此行是落實中美元首峇里島（又稱峇厘島）會晤重要共識，加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措。

負責人說，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鈎斷鏈」沒有贏家。中國希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境。

耶倫6日抵京，中國財政部國際經濟關係司司長楊英明和美國駐華大使伯恩斯到機場接機。

這不足一個月第二位訪華的美國拜登政府要員，美國務卿布林肯6月18、19日訪華。路透社6日報道，美國氣候特使克里（John Kerry）7月16日那週訪華。

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路透社6日引述美國高級官員稱，耶倫與中方的談判將並非徒勞，這在兩國有分歧時溝通更加重要。美國已明確表示不支持中美經濟脫鈎。美方希望進行「坦誠且富有成效」的對話，為未來的溝通奠定基礎。

路透社引述這位官員稱，中國不公平的經濟操作，損害美國企業和工人的利益。耶倫將在會面中提及中國「不公平做法」，包括最近針對美國公司的懲罰性行動以及市場准入障礙。

高官稱，預計她將與中方討論有關鎵、鍺的出口限制措施。官員稱，中國的舉動「讓我們感到擔憂」，這就是為什麼需要有多元化供應鏈的例子。

中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。

這位美國官員稱，各方都必須遵守主權債務圓桌會議上做出的承諾。美方將贊比亞債權人協議視為與中國「持續接觸」結出碩果的例子。

▼圖為耶倫乘專機抵達北京首都國際機場後走下舷梯，與在場迎接她的人握手：