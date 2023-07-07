耶倫訪華第2天：對中國管制鎵鍺出口表關注　「華府正評估影響」

美國財長耶倫（Janet Yellen）展開第2天的訪華行程，她7月7日在北京與在華美企代表會面，據路透社7日報道，她對中國將就半導體原材料鎵、鍺實施出口管制表達關注，指華盛頓仍正在評估此舉的影響，但也強調「有彈性和多元化供應鏈」的必要。



耶倫7日也將會晤中國國務院總理李強及中央財經委員會辦公室主任劉鶴。

路透社報道，耶倫與在華美企代表的會面上，呼籲中國展開市場改革，回到更加以市場為導向的做法，她稱「轉向市場改革符合中國的利益」，又指「以市場為基礎的方法，幫助刺激了中國快速增長，幫助數以億計人擺脫貧困。這是一個非凡的經濟成功故事。」

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她稱華府針對中國採取的行動是基於關注國家安全，「我們尋求多元，而不是脫鈎…… 世界最大兩個經濟體脫鈎，將破壞全球經濟穩定，且幾乎不可能實現。」

耶倫稱，她此行是為了加強溝通，致力讓兩國達成「穩定和具建設的關係」，同時表明華盛頓將採取行動，保護國家安全利益和人權。

她稱「我們相信確保我們在高層有直接、明確的溝通渠道，符合兩國最佳利益。」她又指，在全球經濟面臨俄烏戰爭與疫情衝擊之際，定期交流可以幫助兩國監控經濟和金融風險。