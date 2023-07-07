日本福島核廢水︱對報告完全有信心　IAEA總幹事：結論非投票得出

繼國際原子能機構（IAEA）本周二（4日）就福島核電站排放核廢水報告指，日方排海計劃對環境和人的影響「微不足道」後，參與撰寫報告的中國專家劉森林表示對報告倉促發佈感到遺憾。機構總幹事格羅西今日出席新聞發佈會時表示，報告非經投票而寫成，重申他對得出報告的過程有完全的信心。他還表示，排海對周邊國家有「潛在」影響，但其影響之小不值得擔憂。



隨着聯合國核監督機構開綠燈，日本政府計劃最快8月開始，將福島第一核電站經過處理的核廢水排放入海，相當於500個奧運標準泳池儲水量。

對排海計劃進行評估的國際原子能機構專家組成員之一、中國原子能專家劉森林日前接受《環球時報》採訪時稱，IAEA在發佈報告前雖徵求專家意見，但未給專家充足的時間，且在收到反饋後也沒有再次與各方專家進行協商。

在發佈會上，格羅西（Rafael Mariano Grossi）稱專家組的評估結果只有一個：「這不是一個經過投票得出的報告......當涉及國際標準、檢測結果，這是黑白分明、完全客觀的」，並稱自己對報告作出的過程有「完全的信心」。

格羅西今日在接受路透社採訪時亦指，知悉有一兩位專家對報告存在顧慮，「但還是那句話，我們發佈的內容在科學上是無可挑剔的。」IAEA的報告指出，東京電力公司所進行的放射性影響評估顯示，排放水對人的輻射量為每年0.000002至0.00003毫西弗，稱在正常運行和「潛在的暴露情況」輻射影響均低於國際安全標準。

圖為2023年7月5日國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）參觀福島第一核電站時，在實驗室一個裝有經處理核廢水的魚缸餵飼比目魚，並向攝影記者展示空瓶子。 （Reuters）

IAEA將在核電站設永久辦事處

IAEA本周還在核電站開設永久性辦事處，計劃在未來30至40年期間持續監測排放工作。但格羅西指，排海屬於日方的主權，IAEA沒有權利「停止或開始任何事情」，只能提供中立的、技術上的評估，在偵查到問題時向日本政府或東京電力公司發出警告。

格羅西也承認，排放對周邊國家可能有「潛在」影響，這也是為什麼各國會如此擔心，但重申這種輻射低得幾乎無法檢測出來、甚至從自然中存在的輻射中分辨出來。