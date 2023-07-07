中國：日本將福島核廢水與中韓核電站排水混為一談　屬誤導輿論

日本內閣官房長官松野博一7月6日稱，中國、韓國核電站均曾向大海排放氚濃度較高的液態流出物，日本排放氚的濃度標準，遠嚴於中韓等所有國家，將據科學觀點向中方解釋福島核廢水排海計劃。中國外交部7日發表回應。



中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上稱，日方把福島核事故污染水與世界各地通行的核電站正常運行排水混為一談，是偷換概念、誤導輿論。

汪文斌稱，即便不是專家，普通民眾也不難想像，直接跟福島核事故中熔化的反應堆堆芯接觸的核污染水和不與反應堆堆芯直接接觸的核電站正常運行排水有本質不同。兩者來源不同、所含放射性核素種類不同、處理難度不同，根本不具可比性，特別是，國際原子能機構沒有評估日方核污染水淨化設備的有效性和長期可靠性，無法保證未來30年所有核污染水都能處理達標，日方拿核電站正常運行排水說事，試圖為核污染水排海的錯誤決定「洗白」，這是在打着科學的幌子誤導國際社會。

他表示，中方還注意到，日方為美化核污染水費盡心機，包括將放射性元素氚設計成無害的「吉祥物」形象，還發明了「處理水」這樣的偽科學名詞，日方目的只有一個，就是淡化核污染水的危害。但無論日方怎麼「洗白」，也不可能在國際社會面前矇混過關，核污染水就是核污染水，無論日方怎麼說，也不能把污染水變成正常水，不能推卸把污染水強行排海所帶來的後果和責任。

汪文斌說，「覆水難收，遺禍無窮。我們敦促日方不要再試圖推卸責任了，老老實實地回應國際社會正當關切，停止推進核污染水排海計劃，切實以科學、安全、透明、協商的方式妥善處置核污染水。」