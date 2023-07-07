番茄價格飆升　印度麥當勞多間分店食品去除番茄

由於番茄價格飆漲，以及供給短缺和品質不佳等問題，印度多地的麥當勞選擇宣布暫時停止在漢堡中加入新鮮番茄。



路透社報道，在印度一些地區，傳統印度菜的主食批發價在一個月內狂飆288%，並在星期五（7月7日）達到每公斤140盧比（約13.25港元）的高點；而零售價格也在持續飆漲，導致民眾紛紛減少消費。

印政府將番茄價格飆漲歸咎於季風降雨導致運輸和分銷被擾亂，但在幾個月前，印度多種大宗食品包括牛奶、調味品等，已紛紛出現價格上漲的情況。

位於首都新德里的兩家麥當勞店因無法繼續提供番茄，在店內張貼通告稱：「儘管我們盡了最大努力，但我們無法獲得足夠數量的（番茄），以及能通過嚴格的質量檢查的番茄…… 我們被迫為您提供沒有番茄的產品。」

商店經理說，停止提供新鮮番茄更多是因為供應鏈問題導致番茄品質受到影響，而不是因為番茄價格飆漲。

不過，在印度西部和南部地區擁有357家麥當勞經營權的Westlife Foodworld則說：「沒有（遇到）嚴重的番茄相關問題。」

Westlife Foodworld補充說，番茄供給問題是季節性的，旗下只有10%到15%的麥當勞暫停供應番茄。

據悉，包裝番茄醬並未受到影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

