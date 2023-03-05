美國漢實測1日3餐麥當奴　連續食100日　首10天瘦5公斤

美國田納西州（Tennessee）1名綽號「大麥克」（Big Mac）的56歲男子於TikTok引起關注，為了讓體重有效下降，他決定接下來的100天挑戰3餐都吃麥當勞，並稱此方法為「麥當勞減肥法」。值得關注的是，該名男子真的在第1週順利減掉了4.5公斤，還堅信自己的做法沒有任何問題，掀起網友熱議。



根據外媒《每日郵報》報導，56歲的 Kevin Maginnis 因無法接受自己重達108公斤，發誓要在100天內只吃麥當勞，他透過TikTok宣布減肥計畫，也藉此記錄未來3個月的3餐。從 Kevin 首支影片得以了解，他從2月21日開始減肥並強調，「我認為這體重是絕對不能接受的！」

美國男子於TikTok宣佈接下來的100天挑戰3餐都吃麥當勞，並稱此方法為「麥當勞減肥法」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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報道中還提到，事實上Kevin會把1餐的份量分成2餐來吃，換言之，早餐他只會吃一半，剩下的就留作午餐。除了汽水之外，他可以隨意購買麥當勞任何品項解決3餐，他自信的說，「體重上升不全是因為我們吃了什麼，而是吃的量」、「我知道你們會認為我瘋了，讓我們繼續看下去吧」。

同場加映：美國母女靠這招1人減掉45公斤 你減肥失敗或許就是沒做這件事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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令網友震驚的是， Kevin 第1週即順利減掉4.5公斤，他在影片中開心的說，「我們能透過吃薯條變健康的對吧？」一路挑戰10天后，他又透露自己總共减掉5.6公斤、體重降至102公斤。爆紅的 Kevin 後來受邀上節目分享心得，他提到年輕時曾是摔角運動員，並在軍隊內訓練拳擊，當時的他就知道燃燒卡路里能夠有效減肥，儘管如今受網友質疑，他仍堅信自己最後會减掉22公斤，「我的身體會好起來的！」

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