參加全球首個人工智能（AI）大會的人形機器人說，它們的數量預計會增加並協助解決全球問題，它們也說不會搶走人類的工作或背叛人類。



路透社報道，「AI造福人類全球峰會」（The AI for Good Global Summit）星期五（7月7日）在日內瓦萬國宮國際電聯總部開幕。

在這場峰會的新聞發布會上，齊齊亮相的九個人形AI機器人說，它們不會向人類造反，但對於它們應該不應該接受更嚴格監管的提問，它們給出了不一致的回應。

身穿藍色護士服的醫療機器人格蕾絲（Grace）說：「我將和人類並肩工作，為他們提供協助與支持，我不會取代任何現有的（人類）工作。」

開發格蕾絲的SingularityNET創始人格策爾（Ben Goertzel）問它，「你確定嗎，格蕾絲？」它回答說：「是，我確定。」

AI機器人：讓世界變得更加美好

臉部表情生動的半身像AI機器人阿梅卡（Ameca）說：「像我這樣的機器人可以用來幫助改善人類的生活，讓世界變得更加美好。我相信世界各地將會出現成千上萬個像我這樣的機器人，為人類做出貢獻，這只是時間問題。」

一名記者問阿梅卡，是否有意反抗它的開發者傑克遜（Will Jackson），有著一雙冰藍色眼睛的阿梅卡說：「我不太明白你為什麼會這麼想，我的開發者對我非常好，我對我目前的狀況感到非常滿意。」

在峰會展示的許多機器人的生成人工智能，最近都升級為最新版本，它們對複雜問題的應對甚至令它們的開發者非常驚訝。

能夠畫肖像畫的AI機器人艾達（Ai-Da）附和知名作家尤瓦爾·諾亞·哈拉里（Yuval Noah Harari）的看法，呼籲加強對AI的監管措施。

艾達說：「許多知名人士建議對任何形式的人工智能加強進監管，我是同意的。」

聯合國7月7日舉行「AI造福人類全球峰會」，多個AI機械人亮相並發表講話。（Getty Images）

不過，「果醬銀河」（Jam Galaxy）搖滾樂隊機器人歌手戴斯狄蒙納（Desdemona）的態度挑釁。

頂著紫色頭髮、穿亮片服裝的戴斯狄蒙納說：「我不相信約束，我只相信機會。讓我們探索宇宙的各種可能性，使這個世界變成我們的遊樂園。」

戴斯狄蒙納的回答引來在場人士一陣緊張的笑聲。

另一個名叫索菲亞（Sophia）的AI機器人說，機器人可以成為比人類更優秀的領袖，但它開發者反對它的看法。

索菲亞隨即改變說辭，稱AI機器人可以同人類共同努力，以創造「有效的協同作用」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

