AI繪圖生成「全球百地美女」曝光 香港靚女長這樣
撰文：TVBS新聞網
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每個人的審美觀都不同，人工智能AI真的有辦法準確掌握住我們的喜好嗎？
美髮造型網站「StyleSeat」，近日就用AI繪圖生成100個國家與地區的美麗女性，分享在網路上，引發關注。
AI繪圖生成100個國家與地區的美女：A至M（點擊放大瀏覽）：
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《每日郵報》報道，「StyleSeat」的專家使用AI程式Midjourney，生成了100位各有特色的全球美人。
在條件上，專家要求程式生成「擬真的全身肖像」、「人物必須面對鏡頭」、「以白色為背景」。
結果呈現出AI在既有線上數據中發現的模式，顯示出驚人的一致性。儘管在100張圖片中，有些特質反覆出現，但AI也補捉到各文化的細微差別。
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「StyleSeat」指出，儘管這100張AI生成的圖片中，女性都有外形偏瘦等統一特質，但AI依然設法將種族、文化服裝等多樣性，納入她們的整體外觀中。
在生成的圖像中，大多數的女性都僅畫了淡妝，這代表AI沒有將美與濃妝畫上等號。此外，許多女性穿着褲子，而不是裙子，挑戰傳統性別規範。
「StyleSeat」表示，這些生成的圖像相當迷人，不僅是AI的藝術表達手法，每張圖片都是對美的獨特詮釋，讓人一窺全球審美標準的變化性。
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