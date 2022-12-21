保加利亞神婆2023年4大預言　生化武器浩劫還不及這毀滅性大災難

隨著2023年即將到來，來自保加利亞、多次成功預言大事紀的已故預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）過往言論再度引起熱議。



由於過往成功預測911事件、俄烏戰爭等事件，因此在號稱有高達85％成功機率之下，每次過往言論被翻出總是能引起討論。

根據英國《每日星報（Daily Star）》報道，於1996年離世的巴巴萬加據稱在12歲那年，因為一場意外的龍捲風襲擊，導致雙眼視力被奪去，但也從此獲得窺視未來的能力，甚至準確在夢中預見自己離世、下葬的日期，同時也留下多個針對後世的預測言論，儘管均未有文字紀錄，但不少追隨者仍對此深信不疑。

巴巴萬家預言2023年4件大事如下：

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生化武器投入大規模測試

俄烏戰爭仍在持續中，由於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin；普欽）曾公開表明將會不計任何手段、代價取勝，因此同步對比巴巴萬加當年預測「2023年將大量使用生化武器」，不少人也擔憂普京將會在戰事中投入包含神經毒劑諾沃喬克（Novochock）在內的病毒。

太陽風暴的來襲

巴巴萬加認為，地球可能會在2023年迎來一場來自宇宙的「恐怖太陽風暴」，而如果這件事情真的發生，那將會重創全球的衛星通訊、電網，甚至是網際網路。

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地球軌道改變

無論是因距離太陽過近，導致面臨輻射、溫度大量增加的情況，亦或是距離太陽過遠，導致地球進入冰河時代，都是地球軌道改變可能引起的「毀滅性後果」。

新生兒的「實驗室計畫」

有關於未來科技將會更貼合人類文明，因此巴巴萬加透露未來會出現比現在更加進步的基因技術，其中所謂的「嬰兒實驗室」，顧名思義就是可以在嬰兒出生前決定好孩子的膚色、外表、甚至多項特徵。

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