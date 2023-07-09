澤連斯基帶5名亞速鋼鐵廠前守軍回國　俄羅斯斥土耳其違反協議

撰文：房伊媚
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7月8日結束訪問土耳其的行程，他從當地將5名曾在烏南馬里烏波爾（Mariupol）守衛亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）的烏軍指揮官帶回國。俄羅斯7月8日批評土耳其違反協議。

俄軍2022年3月猛攻馬里烏波爾，烏軍退守至亞速鋼鐵廠內，直至2022年5月投降，有近2500名烏軍遭俘虜，包括這5名烏軍指揮官。俄羅斯2022年9月在土耳其的斡旋下，釋放部份戰俘，根據當時達成的交換戰俘協議，指揮官被送到土耳其，他們須待至俄烏戰爭結束後才可離開。

澤連斯基7月8日與5名獲釋的烏軍指揮官一起坐飛機回烏克蘭。澤連斯基在Twitter上發布他們一起登機回國的影片。他表示正從土耳其回國，帶英雄回家，他們會與親人團聚。

▼澤連斯基帶守軍回國的影片

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評土耳其讓這5名烏軍指揮官回國的做法是違反交換戰俘協議，而且土方事前沒通知俄方。路透社7月8日引述俄羅斯新聞社（RIA）稱，佩斯科夫說：「沒人就這件事通知我們。根據協議，這些頭目須留在土耳其領土，直到衝突結束。」

佩斯科夫稱，土耳其的北約（NATO）盟友在11日開始的北約峰會前施加巨大壓力，結果導致土耳其釋放這些烏軍指揮官。

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