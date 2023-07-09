耶倫：美國無意與中國脫鈎　雙方將來會有更多接觸

美國財長耶倫（Janet Yellen）7月9日結束訪問中國前表示，美中之間有明顯分歧，雙方應該以清楚及直接的方式溝通，但認為兩國在改善關係取得一些進展，相信可以建立健康的關係。



路透社報道，耶倫指今次訪華的目標是與中國政府的新經濟團隊建立和加強關係，減低誤判風險。她認為，與中國官員的雙邊會面是直接、實質及有建設性，令雙方關係處於平穩，但承認雙方的問題不會透過單一訪問可以解決，有信心兩國在將來會有更頻繁的接觸。

耶倫強調，美國無意與中國經濟脫鈎，形容脫鈎將對雙方帶來災難後果，全世界亦會不穩。她表明華府希望見到一個開放、自由及公平的經濟，而不是強迫各國選邊站。

她提到與中國官員會面期間，曾對中國的「不公平經濟措施」，以及近期針對美國企業的侵蝕行為表達憂慮。耶倫向中方官員重申，如果華府限制對外投資，將會以透明方式和有規則制定的方式進行，而且目標會非常狹窄。

耶倫又表示，認同中國官員的觀點，北京方面可以就美國特定行動提出憂慮，並在特定情況下解決意想不到的後果。

另外雙方亦討論俄烏戰爭，耶倫稱，中國企業有需要避免向俄羅斯提供戰爭用所需物資，或協助逃避制裁。

對於全球多國有意「去美元化」，耶倫表示，中國、俄羅斯、巴西及印度計劃推出新貨幣，沒有威脅美元的角色，指所有數據顯示美元仍是國際交易的主要貨幣，認為在可見的將來都沒有可以取代美元的替代品。