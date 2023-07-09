日本福島核廢水︱IAEA：稀釋輻射濃度排海做法　中國均有採用

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）7月8日接受韓聯社訪問時表示，專家組對日本核廢水排海報告沒無異議。他還說，通過稀釋降低濃度進行排放的方式不是特殊方式，韓國、中國、美國和法國均有採用。



格羅西表示，路透社早前報道，編寫報告過程中專家們之間出現意見分歧的說法僅純屬誤會，他表示專家們從未向他表示過對相關內容有不同意見。對於有報道指有一位專家持不同意見，他表示不知這有何意義。

格羅西告訴韓聯社，此次報告是國際原子能機構最終版本的綜合報告，符合規則和標準。他否認了根據日本的排海程序公佈綜合報告的說法，稱IAEA不知道日本何時正式排海。日本最初提出請求IAEA評估排海計畫是在2021年，直至今天報告出爐共耗時2年。

對於在分析福島核電站第二批和第三批樣本之前，報告就已經出爐的說法，格羅西說，評估排海計畫無需調查所有集裝箱，調查的對象是排入大海的物質，只要分析評估排海計畫所需的樣本就行。

格羅西還指出，把無法去除的氚通過海水稀釋，降低濃度進行排放的方式不是特殊方式，在韓國、中國、美國和法國均採用該方式。