日本福島核廢水｜韓國IAEA討論科學驗證　籲就消除民間憂慮合作

韓國外交部長朴振星期六（7月8日）在首爾會見國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西，韓方就日本福島核處理水排海一事請求IAEA在安全性驗證和消除國民顧慮方面提供配合。



韓聯社報道，韓國外交部說，朴振向格羅西闡明，韓政府在將國民健康和安全放在首位的原則下，一貫堅持福島核處理水排海應在客觀和科學的角度進行安全性驗證，並以符合國際法、國際標準的方式進行處理的立場。

格羅西則向朴振說明IAEA評估日本核處理水排海計劃的安全性綜合報告內容。

此外，朴振高度評價IAEA為解決朝核問題所付出的努力，並表示今後將與IAEA展開更為緊密的合作，應對朝核問題。

朴振在結束會見接受記者採訪時說，雙方就科學驗證核污染水排海的安全性以及讓民眾放心的合作方案進行討論。

格羅西會後發推文說，比起以往所做的工作，從今起將啟動的工作更為重要，IAEA將為保障所有階段的安全而繼續停留在福島核電站。

格羅西星期六還接受韓聯社專訪。談及路透社之前有關在IAEA專家在編寫核處理水排海計劃安全性綜合報告過程中出現意見分歧的報道，格羅西說，參與編寫報告的專家團隊從未對他表示過不同意相關內容，國際專家之間沒有分歧。

此外，格羅西當天也與韓國原子能安全委員會委員長劉國熙舉行會晤。劉國熙要求IAEA持續驗證核處理水排海計劃，並提出希望韓國專家和專業機構繼續參與相關工作。格羅西對此回應稱，將謀求可行方案。

另據路透社報道，格羅西在提及民間反對聲音時指出，日本政府決定將福島核電站核處理水排海，在地區引起關切「完全合乎邏輯」。他理解輿論的擔憂，但他也補充道，IAEA上週公布的評估報告顯示，如果核處理水排海按照計劃執行，其實「符合國際安全標準」。

格羅西星期五（7日）抵韓當天，韓國民間團體表示抗議，並在星期六舉行街頭集會批評福島核處理水排海計劃。

格羅西星期天（9日）會見韓最大反對黨官員，後者對福島核處理水排海計劃表示強烈的公眾關注，並批評IAEA的調查結果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

