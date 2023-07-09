烏克蘭承認襲克里米亞大橋　俄外交部斥基輔為恐怖政權

俄衛網7月9日引述烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）在其Telegram頻道承認，基輔對2022年秋季克里米亞大橋被炸一事負責。她寫道：「273天前，(我們)對克里米亞橋進行了第一次打擊，以破壞俄羅斯的後勤運輸。」



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）回應稱，基輔政府是恐怖主義政權，又指烏軍正有計劃地破壞扎波羅熱核電站。扎哈羅娃認為，北約峰會應該把重點放在這一問題上，因為絕大多數北約成員國都將受影響。



烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Malyuk）5月底表示，基輔希望「切斷通往半島的物流道路」，並採取相應措施，但沒有具體指出是哪些措施。同時，烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）否認該國情報機構是襲擊俄基礎設施的幕後策劃者。

一輛裝有炸彈的貨車2022年10月8日凌晨在克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）爆炸，導致一列裝有燃料的鐵路列車的7節油罐車起火，導致公路橋兩個地方出現部份坍塌。

2022年10月8日凌晨，一輛裝有炸彈的貨車在克里米亞大橋爆炸，導致一列裝有燃料的鐵路列車的7節油罐車起火，導致公路橋兩個地方出現部分坍塌。圖為2022年10月8日，烏克蘭首都基輔市中心街上設置一張模仿郵票造型的大型藝術畫，畫中正是發生爆炸的克里米亞大橋。有人在藝術畫前方自拍（Getty）

俄羅斯聯邦安全局稱布達諾夫（Kyrylo Budanov）組織是次襲擊的人。爆炸裝置被偽裝在22個托盤的建築用聚乙烯薄膜卷中，總重量約為22.8噸。此案中共有8名犯罪嫌疑人被拘捕。

俄羅斯2014年吞併烏克蘭的克里米亞，但不獲國際普遍承認。