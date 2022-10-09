克里米亞大橋爆炸｜衛星圖曝光：橋面斷成4截　濃煙滾滾直撲半空

撰文：ETtoday
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俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨發生爆炸，大火使鐵路橋及公路橋雙雙受損，不過當晚已經恢復通車。衛星照拍下橋身前後對比，除了紅色火光及濃煙，橋面斷成4截的慘況也清楚可見。俄羅斯總統普京已經下令調查此案，預計當地9日派潛水員下水。

美國星球實驗室（Planet Labs）公開克里米亞大橋衛星照，對比7日事發前和8日爆炸後的畫面，只見右側鐵路橋中段出現一小片黑色濃煙，左側公路橋則冒出灰黑色煙霧，飄向左側海面，還隱隱可見紅色火光，且橋面都明顯受損。

美國太空技術公司馬克薩爾科技（Maxar Technologies）也公開8日拍攝的衛星照，可見鐵路橋上有列車起火，冒出高溫熾熱的橙紅色火光和黑色濃煙，一旁的車廂也有白色煙霧籠罩，公路橋則明顯可見半邊橋面硬生生斷成4截，其中一截兩端都墜入水中，從中突起呈倒V形狀。

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普京8日聽取官員報告後下令成立政府委員會，調查克里米亞大橋發生的「緊急狀況」。根據路透社，俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）表示，潛水員將於9日清晨6時下水工作，預計今天以內將完成更詳細的水面調查。

根據俄羅斯官員說法，這宗事故導致3人喪生，可能是一輛靠近爆炸貨車的汽車乘客，當時還有一列開往克里米亞半島的59節貨運列車7個運油車廂起火燃燒。事發約10小時後，部份路段已經恢復通行，俄羅斯交通部也批准鐵路橋重新開放。

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