耶倫：美國通脹仍高於目標　經濟衰退風險「並非完全不存在」

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）說，美國的通貨膨脹率依然居高不下，雖然經濟增長放緩是適當且正常的，但仍不能完全排除美國或面臨經濟衰退的可能。



耶倫此前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，美國面臨經濟衰退的風險「並非完全不存在」。這個採訪在7月9日CBS的Face the Nation節目中播出。

耶倫表示：「我們有一個健康的經濟，一個偉大的勞動力市場。雖然美國人很擔憂高企的通脹率，但通脹問題最終會隨著時間的推移下降。我希望並相信，在健康的勞動力市場背景下，會有一條降低通脹率的道路，我所看到的資料表明我們正走在這條道路上。」

美國6月的通脹率或將繼續走低，但衡量潛在價格壓力的一個關鍵指標仍以令人不安的速度運行，使美聯儲傾向在7月恢復加息。

美政府日前發佈的報告預計，消費者價格指數（CPI）將同比上漲3.1%，這是2021年3月以來的最低年率。然而，若能除去不穩定的能源和食品成本，核心CPI將同比上漲5%。雖然這將是2021年底以來的最小年度增幅，但根據不同的通脹指標，它仍然是美聯儲目標的兩倍多。

耶倫正在北京開展為期四天的訪華行程，以在美中關係持續升溫下，達到加深兩國間的溝通，努力建立「穩定和建設性的關係」的目標。

耶倫告訴CBS，雖然拜登政府正在考慮加強對境外投資的控制，但這些控制的目標「非常狹窄」，也不會對中國的雙邊投資造成重大影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

