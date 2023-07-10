拜登抵倫敦展開歐洲訪問　行前稱待戰爭結束才讓烏克蘭入北約

美國總統拜登（Joe Biden）於週日（7月9日）晚抵達英國倫敦，展開歐洲三國之行。在英國期間，他預定週一在唐寧街10號與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，並前往溫莎城堡（Windsor Castle）拜訪英王查理斯三世（King Charles）。



拜登預定週一晚上前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），週二和周三出席北約（NATO）領導人峰會，並於週三晚上在維爾紐斯大學（Vilnius University）發表演講。據估計，與會北約領袖將表達對烏克蘭的支持，也將讓烏國總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）了解未來要如何做才能加入北約。

在拜登啟程之際，美國有線電視新聞網（CNN）播出對他的專訪，拜登指目前對烏克蘭爭取加入北約一事應審慎以對，因為依據北約的共同防禦條款，北約此時讓烏克蘭入盟，將令北約成員國捲入與俄羅斯的戰爭。因此北約應在俄烏戰事結束後，才可考慮讓烏克蘭加入

拜登此行最後一站是芬蘭首都赫爾辛基，他將與新加入北約的芬蘭的領袖會談，也將參與美國與北歐國家領袖峰會。