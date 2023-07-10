北約峰會將登場東京設辦事處計劃或推遲　焦點議題還有這些

北約峰會（NATO Summit）7月11至12日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。日媒7月10日支，北約計劃把在東京開設辦事處的決定推遲至秋季甚至更晚。除在東京開設辦事處的計劃外，秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，加強北約威懾和防御也是這次峰會議程的重點。



日經新聞10日報道，北約和日本計劃繼續就計劃在東京開設北約辦事處進行討論，以在接近2023年年底時做出決定。

澳洲、新西蘭、韓國、日本的「亞太四國」將連續第2年與會，預料這次峰會將討論在日本設立北約聯絡處，但法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已表示並不贊成。

拜登：待俄烏戰爭結束才讓烏克蘭入北約

美國總統拜登（Joe Biden）9日晚抵達英國倫敦，展開歐洲三國之行。他訪問英國期間會在唐寧街10號與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，並前往溫莎城堡（Windsor Castle）拜訪英王查理斯三世（King Charles）。

拜登預定10日晚前往維爾紐斯，11至12日出席北約領導人峰會並於12日晚在維爾紐斯大學（Vilnius University）發表演講。他此行最後一站是芬蘭首都赫爾辛基，將與新加入北約的芬蘭的領袖會談，也將參與美國與北歐國家領袖峰會。

在拜登啟程之際，美媒播出對他的專訪。拜登指，目前對烏克蘭爭取加入北約一事應審慎以對，因為依據北約的共同防禦條款，北約此時讓烏克蘭入盟，將令北約成員國捲入與俄羅斯的戰爭。因此北約應在俄烏戰事結束後，才可考慮讓烏克蘭加入。

波蘭總統訪烏同意為烏入盟爭取最佳結果

杜達9日與烏克蘭總統澤連斯基一同訪問烏西部城市盧茨克（Lutsk）後，澤連斯基說，他與杜達就北約峰會進行簡短但非常實質的討論，他們同意在北約峰會上「共同努力，為基輔爭取最好結果」。

埃爾多安與拜登將雙邊會談討論瑞典入北約

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）9日和拜登通電話討論包括瑞典加入北約在內問題。雙方同意在立陶宛出席北約峰會期間再舉行雙邊會議，詳細討論雙邊關係和地區問題。

埃爾多安向拜登表示，雖然瑞典已採取行動，以求獲得土耳其支持加入北約，但這些措施沒有成效，因為被土耳其視為恐怖分子的庫爾德工人黨（PKK），其支持者仍繼續在瑞典舉行示威活動。

尹錫悅料與岸田談福島核廢水排海

韓國總統尹錫悅10日展開訪問歐洲行程，赴立陶宛出席北約峰會後正式訪問波蘭。韓國國家安保室第一次長金泰孝6日在龍山總統府召開記者會介紹尹錫悅訪問立陶宛和波蘭的行程時表示，韓日兩國領導人均將出席北約峰會，因此雙方正協調藉此機會舉行雙邊會談。

日本首相岸田文雄也將赴歐洲出席北約峰會。韓聯社指，倘兩人如期會談，預料岸田文雄會提到包括福島核電站污水排海計劃在內的議題。

多國派兵力確保安全

北約峰會在即，立陶宛及北約嚴陣以待，派出大量軍力保衛北約政要安全。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，美國總統拜登（Joe Biden）和40個國家領導人將前來立陶宛，如果沒有保護天空，將會是非常不負責任的行為。

立陶宛首都維爾紐斯距離俄羅斯本土僅151公里，距離俄羅斯盟友、白俄羅斯的邊境更只有約32公里。16個北約成員國將派出逾千個士兵來保護峰會安全。德國部署12套愛國者飛彈防禦系統，西班牙部署「國家先進防空系統」（NASAMS），法國在立陶宛部署軍機與「凱撒」自走炮，德國與波蘭則派出特種部隊。

路透社報道，對立陶宛來說，北約在峰會期間確保領空安全，意味北約需要在波羅的海國家建立永久性防空系統。瑙塞達表示，立陶宛將與盟國合作並建立一支部隊為立陶宛提供永久的空中戰力。