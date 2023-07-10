中方：籲美國回應中方重大關切　為兩國經濟關係注入穩定性正能量

根據中國財政部網站，部門相關負責人就美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）訪華具體情況答媒體詢問如下：



世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。去年11月，習近平主席同拜登總統在峇里島（又稱峇厘島）成功會晤，達成一系列重要共識，為中美關係的發展指明了方向。雙方一致同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。為落實好兩國元首峇里島會晤共識，經中美雙方商定，美財長耶倫於7月6日至9日來華訪問。耶倫訪華期間，中共中央政治局常委、國務院總理李強於7月7日會見，就中美關係、中美經濟關係等重大問題進行了交流。7月8日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會談，就兩國及全球經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰、彼此關心的經濟領域問題等深入交換意見。相關會見會談坦誠、務實、深入，具有建設性。

中方在會見會談中指出，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展。相互尊重、和平共處、合作共贏應是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首峇里島會晤共識轉化為實際行動，推動中美關係早日重回正軌。在兩國經濟和全球共同挑戰方面：

一是說明了中美經濟關係互利共贏的本質。作為全球最大的發展中國家和最大的發達國家，中美經濟關係歷經數十年發展，經濟結構互補、經貿往來密切，形成了巨大共同利益，彼此都從對方發展中受益，兩國經濟關係的本質是互利共贏。中方認為，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇。美方表示，其不尋求對華「脫鈎」，世界前兩大經濟體脫鈎對兩國都是災難性的，也會給世界帶來不穩定。美方無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

二是要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。近年來，美方出台一系列對華經濟制裁打壓措施，損害了中國市場主體的正當權益，破壞了兩國關係的民意基礎。在會見會談中，中方再次重申了在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。

三是闡明了中方關於健康經濟競爭的立場。中方認為，實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。改革開放以來，中國建立並不斷完善社會主義市場經濟體制，當前正在着力推進更高水平對外開放。中國始終致力於加快營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。依法保護產權和知識產權，維護企業合法權益，對包括外資企業在內的各類市場主體一視同仁、公平對待。中國實現經濟快速發展，也為世界經濟增長作出積極貢獻。差異不應成為產生隔閡的理由，而恰恰是加強溝通和交流的動力。中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。

四是展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願。當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，這符合兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。習近平主席先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為應對全球性挑戰、共建人類命運共同體提出了中國方案，得到國際社會廣泛響應，正在轉化為各方的積極行動。面對日益嚴峻的全球性挑戰，希望以包括美國在內的發達國家承擔應盡責任，理解和照顧發展中國家關切，多為促進全球共同發展盡心出力。

在耶倫財長此訪期間，雙方一致同意按照兩國元首峇里島會晤重要共識，後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。