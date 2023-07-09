夏天車內熱焫焫？日本專家：只需一方法 5分鐘極速降溫近30度
撰文：聯合新聞網
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真的熱翻了！全球各地飆高溫，開車族若在戶外停車後，總得面對車內熱到不行的窘境。為了解決駕駛們的夏日煩惱，JAF（日本自動車連盟）實測發現「最快速為汽車降溫」的方法，只要短短5分鐘的時間，就能讓原本酷熱難耐的車內掉了近30度，堪稱是開車族的一大福音。
根據日本媒體《Kuruma News》報道，JAF為汽車最快速降溫方法進行實測，他們找來5輛車身顏色相同的車輛，並用5種方式進行實測。測試後發現，「空調＋行駛車輛」是最佳解方，透過該方法能在5分鐘的時間內，讓原本55度的車內高溫，快速降到28度。
方法如下，駕駛進入熱烘烘的車內後，可先將前後的車窗完全打開，再來開啟「外循環」引入空氣，車內溫度則設定成最低溫，並行駛約2分鐘的時間。隨後再將窗戶全部關上，並將空調切換至「內循環」，持續運轉3分鐘後，就能達到快速降溫的效果。
JAF也表示，「空調＋行駛車輛」的方式不僅能在短時間內大幅降低車內溫度，還有省油及抑制排放廢氣的效果，但該方法僅能為車內降溫，方向盤、儀表板及安全帶等設備仍可能很燙。
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