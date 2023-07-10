中國經濟學家獲耶倫宴請共晉午餐　遭網民批「反賊」

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）7月6日至9日訪華期間，8日在北京東方君悅大酒店的中餐廳長安壹號宴請一批女經濟學家及學者等，卻激起部份中國網友的民族主義情緒，有人甚至批評她們是「美國官方認證的反賊」。



耶倫7月8日與她們進餐的照片被上載至社交網絡。出席者包括《經濟學人》集團中國區總裁劉倩、著名科幻小說《北京折疊》作家，以及北京清華經濟學博士郝景芳等。

劉倩之後在Twitter推文稱非常榮幸能夠參與餐敘。她稱一直欽佩耶倫在勞工、學術和政策方面的工作，形容她非常聰明且親切，是一鼓舞人心的榜樣。

知名媒體人安替在Twitter發文，參與這場聚餐的郝景芳稱，桌上主要討論中國年輕女性經濟學家的生涯發展、生育對中國女性職業的影響，以及中國地產等問題。

耶倫稱希望可推動美中經貿聯結，「她說她在聯儲局工作時還計算過免除中國關稅的好處，但是在白宮比較難推動」。

這餐飯引起部份中國網民不滿，有人說：「但凡去的，肯定默認是親美派」、「美國官方認證的反賊」。還有網民稱，亞投行行長金立群之女、倫敦政治經濟學院教授金刻羽亦有出席，甚至呼籲將金立群撤職。但郝景芳之後在微博澄清，飯局上沒有金刻羽。

路透社8日稱引述一美國財政部高官稱，這場聚餐讓耶倫有「與政策結構之外的人互動的機會」。惟美財政部並無公布與會人士名單。路透社稱有6位女經濟學家出席。

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從午宴菜單可見，她們一行點了剁椒魚頭、老式果木烤鴨、乾煸四季豆、宮保雞丁、麻婆豆腐、拍板雙脆、大蒜燒茄子、老北京豬肉水餃等8道菜，合計人民幣1,754元（約1,901港元），其中最貴的是剁椒魚頭，人民幣850元（約921港元）。

如按照片中出現的6位顧客計算，人均在人民幣292元左右（約316港元）；如果按擺放的10份餐具算，人均則為人民幣175元（約189港元）左右。比點評網站上每人362元（約392港元）參考價格更低。