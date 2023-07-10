瓦格納兵變兩週後　俄軍總參謀長格拉西莫夫首次露面

撰文：聯合早報
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俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在俄國防部的一段影片中出現，這是俄羅斯6月24日發生兵變事件後，格拉西莫夫首次露面。

路透社報道，根據俄國防部展示的影片，格拉西莫夫7月10日聽取了烏克蘭導彈襲擊的報告。路透社描述影片畫面顯示，格拉西莫夫坐在軍事指揮室的白色皮質座椅上，同在場的俄高級將領講話並傳達指令，與會人員包括俄羅斯軍事情報局（GRU）局長。

報道指出，俄國防部對格拉西莫夫使用的頭銜為「俄羅斯武裝部隊總參謀長」，以及「烏克蘭部隊聯合集團指揮官」。

國防部介紹，格拉西莫夫給情報局長和聯合集團指揮處負責人佈置了一項任務，要求他們組織系統性工作，確定S-200導彈和類似敵方打擊武器的儲存、訓練地點和發射位置，並計劃先發制人打擊敵方。

俄僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）6月24日在首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的領導下發動兵變，但在白羅斯斡旋下終止了行動。

美國《華爾街日報》引述匿名西方官員稱，普里戈任原計劃在俄總參謀長格拉西莫夫和防長紹伊古（Sergei Shoigu）訪問與俄南地區時抓捕兩人，但計劃遭泄露，因此不得不提前採取行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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