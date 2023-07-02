瓦格納叛變後格拉西莫夫行蹤成謎　誰人漁翁得利？

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵諫行動引爆俄羅斯軍方高層整肅，外傳「末日將軍」蘇羅維金（Sergey Surovikin）已經被聯邦安全局拘押在列福爾托沃監獄，靜待調查；最新消息更指出，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也下落不明，據稱他已經被普京（Vladimir Putin／普亭／普丁）拔官，解除軍事指揮權。



在克里姆林宮大教堂廣場舉行的一場向瓦格納軍事推進行動中，殉職飛官的追悼儀式上，包括國防部長紹伊古在內的高階將領，幾乎全數到齊，唯獨不見格拉西莫夫的身影，這讓敏銳的國際媒體感到好奇，格拉西莫夫到底人在哪裏？

一部份俄羅斯軍事博客說，格拉西莫夫和蘇羅維金一樣，已經被聯邦安全局拘捕，正在一處秘密地點接受調查；另一種傳聞則指出，格拉西莫夫被普京拔官並且解除軍事指揮權；還有一項未經證實的傳聞稱，格拉西莫夫在瓦格納兵諫北上莫斯科時，緊急開赴前線坐鎮，以穩定部隊軍心。對於小道消息滿天飛，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，許多關於軍方人事的八卦和猜測，都是空穴來風的無稽之談，只不過佩斯科夫的說法，並沒有回答到問題的核心，就是格拉西莫夫到底人在哪裡？

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格拉西莫夫就是普京一手拔擢的心腹，軍旅生涯充滿了傳奇，軍校畢業後，開始在基層歷練，長時間服役於坦克部隊的格拉西莫夫，在1999年的第二次車臣戰役中展露頭角，以「三分軍事，七分政治」的手段，瓦解車臣游擊隊的嚴密組織，更因此獲得普京的重用，同時逐漸進入到俄軍的最高決策核心，也被視為是少壯派的軍事改革者，雖然一度和當時的國防部長，謝爾久科夫（Anatoly Serdyukov）在軍改方向上意見不同，而被外放到中部軍區擔任司令，但是隨着謝爾久科夫因為貪污弊案下台，格拉西莫夫又重新回到權力中心，以57歲的年紀接下總參謀長的職務直到今天。

然而，軍方內部卻對紹伊古和格拉西莫夫充滿許多抱怨。俄羅斯著名博客吉爾金引述一名前線軍官的說法，聲稱紹伊古和格拉西莫夫不得人心，從開戰之初到現在，紹伊古和格拉西莫夫在戰略部署和戰術設計上所犯下的錯誤，多到不勝枚舉，這兩個人的存在，就是俄軍士氣低落的主因，不但各級部隊都知道，就連瓦格納傭兵集團也都看得很清楚。然而普京卻始終沒有處理這兩個無能的人。

蘇羅維金是烏克蘭戰區歷任主官中，最受部隊尊崇與信任的指揮官，就連在西方的評價裏，也對蘇羅維金的治軍和指揮，給予高度評價，尤其他在調和瓦格納及正規軍方面，都能做到儘可能的公平對待，甚至普里戈任很少反對蘇羅維金在部隊調動上的安排，雙方還建立起良好的互動，也是少數和普里戈任頗有私交的俄軍高階將官。

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在這場軍方高層人事整肅的腥風血雨中，究竟還會牽連多少將軍？答案不得而知，但是有消息稱，以目前來看，曾經和普里戈任有過對話的國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov），應該暫時不會有事，畢竟他對普里戈任的行動曾經提出質疑，還反問普里格金是否認為自己的行動於法有據？這句話有可能會被聯邦安全局認定，葉夫庫羅夫曾經試圖緩解緊張情勢，希望普里戈任在事件擴大前，盡快結束騷亂；而且葉夫庫羅夫還佔有一項優勢，就是他擔任空中突擊連連長的姪子，在俄烏戰爭前期不幸陣亡，對一心想要為親人復仇的葉夫庫羅夫來說，沒有理由放任普里戈任予取予求。

有人落馬，就會有人受益。路透社分析，俄羅斯國民近衛軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov），很有可能是這波人事整肅中的最大獲益者。

俄羅斯兵變：圖為2023年6月27日，俄羅斯國民近衛軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）在莫斯科的克里姆林宮出席活動。（Reuters）

佐洛托夫在擔任普京貼身保鑣的二十年間，為普京擋下至少八次暗殺行動，堪稱是最忠心耿耿的安全防線。就在普里戈任揮兵前進莫斯科時，佐洛托夫更是第一個親自率領近衛軍，鎮守在進出莫斯科的重要通道上，佐洛托夫以他極度敏銳的警覺性，再度稱職的扮演好自己的角色，而且將是普京功勞簿上，不會缺席的頭號功臣。

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