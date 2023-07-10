烏克蘭申入北約基輔稱有捷徑　NATO內部倡研「以色列式安全保證」

北約峰會7月11至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行，烏克蘭尋求入約一事成為熱門話題。烏外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）聲稱北約給予「捷徑」，而德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則建議提供類似以色列式的安全保證。



庫列巴7月10日在Twitter推文拋出「震撼彈」，聲稱北約決定簡化烏克蘭入盟要求，不再需要遵守「成員行動計劃」中規定的目標。

北約峰會2023年7月11至12日在立陶宛（Lithuania）首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。圖為10日位於維爾紐斯的總統府升起北約旗幟。（Reuters）

庫列巴推文稱：

經過密集會談，北約盟國就將『成員行動計劃』（Membership Action Plan，MAP）從烏克蘭入盟道路上移除達成共識。我歡迎這一期待已久的決定，它縮短了我們通往北約的道路。 庫列巴

美國小布殊政府在布加勒斯特（Bucharest）北約峰會上力主烏克蘭和格魯吉亞加入北約，甚至要向兩國提供「成員國行動計劃」，正式邀請它們加入並提出相關路線圖。後來德國及法國勸阻下，北約才放棄正式邀請，卻首次明文指出烏、格兩國未來將會加入北約。

不少人認為，布加勒斯特峰會的結果，正是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2008年動兵格魯吉亞、2014年兼併克里米亞並支持烏東頓巴斯分離主義武裝，以至2022年全面進犯烏克蘭的主要原因。如果烏克蘭和格魯吉亞兩國都處於領土主權爭議甚或是戰爭狀態之中，北約容許它們加入就變相是對核大國俄羅斯的宣戰。

故此烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）也不敢要求讓烏克蘭即時入約，而是希望在與俄戰爭結束後收到明確邀請，並希望在此之前得到北約的安全保障。

北約峰會2023年7月11至12日在立陶宛（Lithuania）首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，圖為10日維爾紐斯的建築物上有橫幅，顯示北約與烏克蘭的字樣。（Reuters）

德國總理朔爾茨稱，美國向烏克蘭提供以色列式安全保障的建議，是正在討論的幾個選項之一，並補充稱有關這問題的談判遠未結束。

將往立陶宛出席峰會的美國總統拜登（Joe Biden）9日對美媒表示，華府已準備好向烏克蘭提供安全保障，就像向以色列提供安全保障一樣：「他們需要的武器和自衛能力」。