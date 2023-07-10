瑞典申入北約「卡關」　拜登促點頭　埃爾多安未鬆口

在北約（NATO）維爾紐斯峰會舉行前，美國總統拜登（Joe Biden）開始「催」土耳其同意瑞典加入北約，而土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）沒有「鬆口」。



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根據美國白宮網消息，當地時間7月9日，拜登與埃爾多安通電話時，表達了希望看到瑞典「盡快入約」的希望。

根據土方聲明，埃爾多安稱，瑞典在反恐方面邁出了正確的一步，但沒有取得實際成效。他還指出，將土耳其對F-16戰鬥機的需求與批准瑞典「入約」聯繫起來是不正確的。

北約定於7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會，在峰會召開之前，拜登9日與埃爾多安通過電話進行了溝通。

美國白宮在聲明中表示，雙方在電話中討論了北約峰會將審議的一系列問題，表達了繼續支持烏克蘭的承諾，並回顧了兩國加強雙邊關係的努力。

聲明最後強調，「拜登還表達了歡迎瑞典盡快加入北約的願望」。

圖為美國白宮網站2023年7月9日聲明。（白宮）

土耳其總統府通訊局在一份聲明中稱，雙方討論了瑞典加入北約、土耳其購買F-16戰鬥機以及土耳其加入歐盟進程等事宜。雙方同意在北約峰會期間舉行一對一會談。

聲明指出，埃爾多安表示，通過修改反恐立法，瑞典已經「朝着正確的方向採取了措施」，但被土耳其認定為恐怖組織的庫爾德工人黨（PKK）等組織的支持者仍在瑞典境內舉行示威活動，「這助長恐怖主義，使得所採取的措施失效」。

埃爾多安還稱，將土耳其對F-16戰鬥機的需求與批准瑞典的北約成員國資格一事聯繫起來是不正確的，並「感謝美國總統拜登對土耳其購買F-16戰鬥機的支持」。

在當天的通話中，埃爾多安還表示，土耳其希望重啟歐盟成員國資格進程，他希望在維爾紐斯峰會上看到歐盟主要成員國和歐盟領導層給出「明確而強烈的訊息」，支持土耳其加入歐盟。

圖為美國《政治報》（Politico）2023年7月9日報道標題。（Politico）

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）稱，儘管土耳其在1999年成為歐盟成員國的候選國，但在過去10年裡，談判實際上已陷入停滯。土耳其尚未承諾進行必要的改革，以達到歐盟規定的標準。

在北約領導人峰會舉行前，除了美國，北約和瑞典也在努力試圖挪動土耳其這一瑞典「入約阻礙」。

據路透社報道，當地時間7月6日，在比利時布魯塞爾舉行的土耳其、瑞典和北約三方會談中，土方仍未同意瑞典加入北約，但三方同意10日再次談判。

土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）表示：「希望加入北約的國家必須在打擊恐怖主義方面採取堅定立場。瑞典已經在立法改革方面採取了措施，但立法改革需要在實踐中得到體現。」

他表示，瑞典無法阻止挑釁行為，這影響了土耳其的立場，他指的是6月底在斯德哥爾摩發生的男子撕毀並焚燒《古蘭經》事件。

2023年6月28日，瑞典斯德哥爾摩一名示威者在斯德哥爾摩中央清真寺外焚燒《可蘭經》。（Reuters）

當地時間7月5日，拜登在白宮會見瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）時表示，美國支持瑞典加入北約，自己正「急切地」期待瑞典加入。

在俄烏衝突升級後不久，2022年5月，瑞典和芬蘭正式申請加入北約。芬蘭已於2023年4月正式成為第31個北約成員國，但土耳其和匈牙利至今尚未正式批准瑞典加入。此前瑞典極右翼政黨「強硬路線」（Stram Kurs，暫譯）在瑞典多地組織反伊斯蘭教集會，引發土耳其政府不滿。土耳其認為瑞典「入約」的前提是履行好「反恐責任」。