德國首次派部隊赴印太參加軍演　稱不再只關注歐洲

7月22日起，德國將向澳洲派遣部隊，首次參加美澳牽頭的「塔利斯曼軍刀」（Talisman Saber）2023聯合軍演。路透社10日報道稱，這突顯了在印太地區與中國的緊張局勢不斷加劇的情況下，德國對該地區的關注日增。



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塔利斯曼軍刀聯合軍演每兩年舉行一次，2023年將有來自13個國家約3萬名軍人參加，是該演習歷史上規模最大的一次。德國首度作為夥伴國參與，將派出170名傘兵和40名海軍隊員，與來自印尼、日本、韓國、法國和英國等國的軍人一起進行叢林戰和登陸作戰訓練。

在首批德國部隊啟程前往澳洲前，德國聯邦國防軍陸軍總司令麥斯（Alfons Mais）接受路透社採訪時表示，由於經濟上的相互依存關係，印太地區對德國和歐盟來說都極為重要。他說：「我們的目標是證明我們是可靠和有能力的合作夥伴，為穩定該地區基於規則的秩序做出貢獻。」

圖為7月3日，為於波蘭札莫希奇的德國愛國者導彈系統。（Reuters）

報道稱近年來，德國在印太地區擁有更多的軍事存在，儘管這意味着它要在其安全和經濟利益之間「走鋼絲」。路透社影射道，中國是德國最大的貿易夥伴，而歐洲有40%的對外貿易流經南海，而南海又是印太地區「領土爭端的焦點」。

2021年，德國曾派遣巴伐利亞號護衛艦（Bayern）前往印太地區並穿越南海，這是20年來首次有德國軍艦駛入南海。去年8月，德國也向亞太地區派出13架軍機參加「漆黑-2022」（Pitch Black）軍演等，據悉這是二戰以來德國空軍規模最大的一次部署。中國外交部發言人早前表示，中國不反對有關國家在其境內舉行軍事演習，但希望不要做有損地區和平與穩定的事。

不過，當被問及德國首次向澳洲派遣部隊「意在向中國傳遞什麼信息」時，麥斯說柏林無意與任何人為敵，這與德方過往表態一致。針對德國空軍去年參加一系列演習，德國空軍總監格哈茨當時強調，飛機將走民用空中交通路線，沒有計劃通過台灣海峽，「我們飛往我們的合作夥伴國家，不會向中國發出任何威脅信號」。

報道稱，麥斯對於此次參加演習一事解釋說，當前的安全挑戰遠不像1990年以前那樣明確，「了解他人對世界的看法總是有意義的」。他表示：「冷戰很容易，那是一個兩極世界。今天，我們不能再只關注歐洲......我們必須更廣泛地定位自己。」據悉，德國部隊2025年還計劃參加下一屆「塔利斯曼軍刀」聯合軍演。

德國國內也有聲音敦促德國謹慎參與這類軍演活動。此前德國空軍派遣13架軍機遠赴澳洲時，部分德媒已注意到，在中國輿論場中出現了警告貿易夥伴德國不要參與美國「反華遊戲」的聲音，甚至還有德媒已發出提醒。《法蘭克福匯報》擔憂這可能影響德中經貿關係，《世界報》則直白警告說，德國對自身實力要有自知之明，切勿「矮子強裝巨人」。