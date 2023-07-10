啟動土耳其加入歐盟談判　換取安卡拉支持瑞典加入北約？德美回應

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）將該國「支持瑞典加入北約」與「啟動土耳其加入歐盟談判」綑綁討論，德國、美國及北約分別回應。



埃爾多安10日在前往立陶宛參加北約峰會前稱，如歐盟啟動土耳其入盟談判，他將支持瑞典提出的加入北約的申請。

他強調該國一直支持北約的開放政策，並希望兌現其承諾。「如歐盟為土耳其打開大門，那麼土耳其也將為瑞典打開大門。」他會在北約峰會舉行期間向其他北約成員國領導人提出這問題。

土耳其1987年申請加入歐盟，1999年獲候選國資格，2005年啟動入盟談判，但過程阻礙重重，至今尚未加入歐盟。

埃爾多安2023年7月9日在與美國總統拜登（Joe Biden）通電話時也談到土耳其加入歐盟的相關事宜。

圖為2019年11月26日，在鏡頭下位於比利時布魯塞爾北約總部，土耳其國旗在北約標誌後方飄揚。（Reuters）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）10日回應說，視埃爾多安的言論為正面發展。他稱希望瑞典快將能夠成為北約成員國：「我認為這是土耳其總統的評論所傳達的正面訊息。」

白宮10日稱，美國一直支持土耳其加入歐盟的願望，並將繼續這樣做。白宮補充說，這些討論是土耳其與歐盟27個成員國之間的議題。美國家安全會議（National Security Council）發言人稱：「我們的重點是瑞典，它已準備好加入北約的聯盟。」

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）10日稱，儘管土耳其一直緘默，但瑞典仍有可能在峰會舉行期間加入北約。

斯托爾滕貝格稱他雖支持土耳其加入歐盟，但認為瑞典已符合加入北約的條件，「峰會在維爾維斯仍有可能就瑞典做出正面的決定。」